Wie eine Kleiderkammer zum Ayinger Dorf-Treffpunkt wurde

Vor fünf Jahren hatte Christiane Welz die Vision „von einem richtig coolen Second-Hand-Laden“ in Aying. Inzwischen hat sich das „Allerlei“ von einer einstigen Kleiderkammer zu einer beliebten Begegnungsstätte etabliert. Jetzt soll der Laden noch um ein Café erweitert werden.

Aying – Dicke Heizungsrohre schlängeln sich an der Decke durch den Raum, an mehreren Eisenstangen hängen Kleidungsstücke. Eine moderne Regalinsel ragt in der Mitte des Ladens hervor, bestückt mit Schuhen, Handtaschen, Uhren und Tüchern. Das kleine Geschäft „Allerlei“ erinnert an einen angesagten Second-Hand-Shop. Doch der Laden befindet sich im beschaulichen Aying – und wird immer mehr zum Treffpunkt in der Gemeinde.

Alles begann mit der Flüchtlingskrise

Während der Flüchtlingskrise 2015 entstand die Idee des kleinen Second-Hand-Geschäfts. Viele Ayinger überlegten, wie sie die Flüchtlinge unterstützen können. So entstand der Laden, – damals noch als Kleiderkammer. „Am Anfang haben wir die Sachen in der ehemaligen Bahnhofstoilette verteilt“, erinnert sich Leiterin Christiane Welz (54) vom Verein Dorfleben und Soziales. Handtücher, Bettwäsche, Wintersachen, Schuhe – alles was die Neuankömmlinge fürs Leben brauchten, fanden sie in der Kleiderkammer. „Die Flüchtlinge haben uns die Sachen am Anfang aus der Hand gerissen“, sagt Welz. Besonders gefreut hat sie, dass der kleine Raum mehr als nur ein Kleiderlager war. „Ganz viele Ayinger sind gekommen um unkompliziert mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen.“

Neues Zuhause direkt neben der S-Bahn

Doch schon vor fünf Jahren platzte der Laden aus allen Nähen. Die Bürger brachten so viele Spenden vorbei, dass die Kleidung im Bürgerhaus zwischengelagert werden mussten. „Ich wollte etwas, wo man gleichzeitig Sachen annehmen und auch verkaufen kann“, sagt Welz, die selbst in Aying wohnt. Ein paar Meter weiter wurde der Verein 2017 fündig. Direkt neben der S-Bahn stand ein altes Häuschen leer. „Wir haben viel Arbeit reingesteckt“, sagt die 54-Jährige und blickt auf die frisch gestrichene Fassade. Jeder Handwerker aus dem Dorf, den sie gefragt hat, hat sofort mitgeholfen. Sei es den Eingang zu pflastern oder Material zu besorgen. „Ich wusste, dass sollte keine Kleiderkammer mehr werden, sondern ein richtiger Second-Hand-Laden.“ Das Geschäft ist inzwischen über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Die Kunden kommen von Feldkirchen-Westerham bis Hohenbrunn.

+ Modern, mit einer großen Auswahl an Second-Hand-Kleidung ist das Allerlei weit über Aying hinaus bekannt. © Laura Forster

Mehr Spenden durch abgesagte Flohmärkte

Mit einer Kaffeetasse in der Hand genießt Welz die letzten Herbststrahlen auf dem Sofa vor dem Laden. Zwei Europapaletten dienen als Sitzgelegenheit, Lammfelle und Kissen verleihen den Holzbalken eine gewisse Gemütlichkeit. Noch zehn Minuten bis sie das Allerlei öffnet. Ein Auto fährt vor, Welz winkt. Ein Mann bringt zwei volle Kartons vorbei und macht sich wieder auf den Weg. Seit dem Ende der Herbstferien nehmen die Spenden wieder zu. Ein Grund: die abgesagten Basare und Flohmärkte. „Wir bekommen mehr Kindersachen“, sagt Welz. „Das freut mich sehr.“ Denn die meisten Klamotten im „Allerlei“ sind Damenmode. Für Herren gibt es nur ein paar Kleidungsstücke. „Das verkauft sich nicht so gut.“

Vielen Kunden ist der nachhaltige Aspekt wichtig

Mit den Jahren hat sich auch die Kundschaft verändert. Während am Anfang vor allem Flüchtlinge in den Laden an der S-Bahn kamen, sind es jetzt auch Bürger, denen der nachhaltige Wert wichtig ist. „Viele Kunden haben es nicht nötig Second-Hand zu kaufen“, sagt sie. Doch es ist eine gewisse Einstellung, eine Art Kreislauf, wie es Christiane Welz nennt. „Man spendet Sachen und kauft Neues ein“, sagt sie. „Das Geld fließt in den Verein, um weitere soziale Projekte zu verwirklichen.“ Wie zum Beispiel Welz großen Traum: ein Café im „Allerlei“. Das Geschäft ist schon längst mehr als nur ein Second-Hand-Laden, es ist zum Treffpunkt, zur Begegnungsstätte geworden. Oft kommen Bürger ins Allerlei zum Ratschen, „auch viele ältere Leute, die nicht mehr so viele soziale Kontakte haben.“ Eine Kaffeemaschine hat Welz bereits hinter der Kasse aufgestellt. Doch für ein richtiges Café fehlt noch der Wasseranschluss und eine Sitzmöglichkeit bei schlechtem Wetter.

Unterstützung gesucht

Das neunköpfige Team des“ Allerlei“ sucht weitere ehrenamtlichen Helfer. Wer Zeit und Lust hat kann sich unter der E-Mail allerlei@dsga.aying.de melden. Die Öffnungszeiten des Allerleis sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr.