Aying kämpft mit knapper Kasse: Deshalb senkt die Gemeinde trotzdem die Steuern

Von: Wolfgang Rotzsche

Bürgermeister Peter Wagner (CSU) will trotz klammer Kasse in die Zukunft seiner Gemeinde investieren. © privat

Die Corona-Pandemie hat ein dickes Loch in die Kasse der Gemeinde Aying gerissen. Trotzdem senkt die Kommune jetzt die Gewerbesteuer - aus einem guten Grund.

Aying – Kaum ein Jahr ist es her, als Ayings Kämmerer Thomas Winklmann von „keinem schönen Haushalt“ für die Gemeinde sprach. Und auch in diesem Jahr sieht das nicht viel anders aus. Corona beutelt die Gemeindekasse. „Wir leben heuer vom Tafelsilber“, sagt Bürgermeister Peter Wagner (CSU) wenig begeistert. Sprich, die Gemeinde hofft, Grundstücke verkaufen zu können, um die Finanzen in Balance zu halten.

Bei den Steuereinnahmen habe die Kämmerei sehr moderat gerechnet. Niemand habe eine Glaskugel, erklärt Wagner, schon gar nicht bei der derzeitigen Situation. Trotzdem setzte die Gemeinde ein Zeichen. Ein deutliches sogar. Der Gewerbesteuerhebesatz wird von 310 auf 260 Punkte gesenkt. Wagner liefert auch gleich die Begründung: „Unsere Firmen haben sehr viele Probleme und brauchen auch Luft zum Atmen. Wir möchten unseren Familienbetrieben und den Mittelständlern die Chance geben, zu investieren.“ Da die Kommune im Norden Dürrnhaars Gewerbeflächen zu verkaufen hat, erhofft sie sich auch hier eine bessere Ausgangslage, wenn der Gewerbesteuerhebesatz geringer ist. Es geht schlichtweg um die Attraktivität. Ob es bei den 260 Punkten auch in der Zukunft bleibt, könne er noch nicht sagen, so Wagner. Denkbar wäre es aber schon, doch das müsse der Gemeinderat beschließen.

Kämmerer Winklmann prognostiziert trotzdem für heuer ein Einnahmeplus bei der Gewerbesteuer; er rechnet mit einer halben Million Euro mehr.

Investitionen für die Zukunft

Investitionen habe die Gemeinde trotz alledem vor, betont Wagner. Allein im Bereich Umwelt-, Klima- und Hochwasserschutz sind über 630 000 Euro vorgesehen. Hier schlagen die Themen Windkraft, Nahwärmeversorgung und Photovoltaikanlagen zu Buche. Ziel sei es, in absehbarer Zeit durch diverse Anlagen auf den Dächern der eigenen Liegenschaften so viel Strom wie möglich für den Eigenverbrauch zu produzieren. Dafür müsse man Geld in die Hand nehmen.

Unterstützung für die Feuerwehr

Auch bei den Feuerwehren wird es Veränderungen geben. Die Feuerwehr Aying soll einen Anbau erhalten, um Sandsäcke lagern zu können. In Helfendorf ist eine Ersatzbeschaffung geplant. Für ein Tanklöschfahrzeug soll in diesem Jahr das Fahrgestell beschafft werden; 2023 käme der Aufbau hinzu. In der Summe möchte Aying für größere Projekte und Investitionen 5,4 Millionen Euro ausgeben. Gut überlegt, versteht sich. „Wir müssen auf Sicht fahren“, sagt Wagner.

Kredit von einer Million Euro

Auch einen Kredit in Höhe von einer Million Euro nimmt die Gemeinden auf. „Dieser dient zum möglichen Erwerb eines Grundstücks und ist somit auf die zukünftige Entwicklung des Ortes ausgerichtet“, begründet Kämmerer Winklmann die Entscheidung. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Haushaltssatzung für 2022.