Abstimmung über Zukunft der Hangkante: Bürgerentscheid findet am Tag der Landtagswahl im Oktober statt

Auch ein Ratsbegehren wird es geben

Von Andrea Kästle schließen

In Baierbrunn wählen die Bürger am 8. Oktober einen neuen Landtag. Sie stimmen auch noch darüber ab, ob das Bauleitverfahren für das Areal auf der Hangkante gegenüber der Grundschule weitergeführt wird.

Baierbrunn –Den Termin hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien beschlossen. Gleichzeitig kam das Gremium mehrheitlich überein, der Fragestellung der Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“ ein Ratsbegehren gegenüberzustellen.

Entsprechend können die Baierbrunner nun entweder der Formulierung der Bürgerinitiative zustimmen, die lautet: „Sind Sie dafür, das Verfahren zur Aufstellung des im Landschaftsschutzgebiet vorgesehenen Bebauungsplans Nr. 59/22, ,östlich der Hermann-Roth-Straße, Schulwiese’ einzustellen?“

Die Haltung des Rathauses

Oder sie schließen sich der Haltung des Rathauses an, die auf den entsprechenden Formularen so in Worte gefasst wird: „Es darf östlich der Hermann Roth-Straße maximal eine einzeilige Bebauung mit sechs Wohngebäuden (mit einer Fläche der sechs Baugrundstücke von insgesamt zwischen 4800 und 5200 Quadratmetern) entstehen, und die Schulwiese muss als Gemeinbedarfsfläche mit mindestens 4650 Quadratmetern ausgewiesen werden. Sind Sie dafür, dass die Gemeinde das Bebauungsplanverfahren mit diesen Vorgaben fortführt?“

CSU gegen Bürgerentscheid

Inhaltliche Diskussionen ergaben sich in der Sitzung nicht mehr. Weiterhin stimmte die CSU gegen den Bürgerentscheid, gegen das Ratsbegehren in der beschlossenen Form votierten fünf Gemeinderäte, von den Grünen Ursula Kuhn und Robert Gerb, die SPD-Altbürgermeisterin Christine Kammermeier, außerdem Martina Fellermeier (CSU) und ÜWG-lerin Birgid Ley. Kammermeier führte als Begründung an: „Ich bin grundsätzlich gegen die Bebauung im Landschaftsschutzgebiet.“

Dass das Bürgerbegehren zulässig ist, hatte das Gremium schon im Juni bestätigt, jetzt ging es nur noch um den Termin. Auch da waren sich die allermeisten einig darin, dass der 8. Oktober die beste Variante ist. Auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens waren immer dafür gewesen, beide Urnengänge an einem Termin stattfinden zu lassen.

Bürgermeister hätte gerne früheren Termin gehabt

Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) hatte sich allerdings für einen früheren Termin am 17. September ausgesprochen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Er meinte, es sei unter Umständen problematisch, wenn die Frage über die Hangkante vermischt werde mit Landtagswahlkampf. „Meinungen und Emotionen können hier zu Verwerfungen führen.“

Wahlbeteiligung traditionell hoch

Sein Gremium sah das anders. Der 17. September, fand die Mehrheit, sei zu nah an den Sommerferien. Zudem sei in der kleinen Gemeinde traditionell die Wahlbeteiligung hoch, dafür würde, wenn beide Abstimmungen zusammengelegt werden, auch das Bürgerbegehren profitieren. Alexander Lechner, ÜWG, sagte: „Am 8. Oktober nehmen wir mehr Bürger mit.“ Christine Kammermeier, SPD: „Für die Bürger ist der 8. Oktober am besten.“ Gisela Gojczyk, ÜWG, kommentierte: „Der Bürger kann unterscheiden zwischen Landtagswahl und Bürgerentscheid.“

Dabei spart sich die Verwaltung durch die zusammengelegten Abstimmungen weniger Geld als man meinen möchte. Wie Geschäftsleiter Matteo Rudolph ausführte, dürfen die Wahlunterlagen für die Landtagswahl und die für den Bürgerentscheid nicht zusammen verschickt werden.