Der erste Bauamtsleiter Baierbrunns - Anekdoten aus dem Rathaus

Von: Andrea Kästle

Teilen

Ein Faible fürs Geschichten-Schreiben hat Horst Schömer heute, mit 82 Jahren, in seiner Küche. Rund 800 Geschichten hat er geschrieben, viele handeln vom einstigen Leben in Baierbrunn. Mehrfach hat er aus seinen Texten auch schon gelesen, ein Roman aus seiner Feder liegt ebenfalls in der Schublade. © Kästle

Horst Schömer war Baierbrunns erster Bauamtsleiter. 1974 trat er seinen Dienst im damals noch Alten Rathaus an. Das Klischee des biederen Verwaltungsmitarbeiters hat er dabei nie erfüllt. Ganz im Gegenteil.

Baierbrunn – Etwa 20 Leute arbeiten heute im Baierbrunner Rathaus für die Verwaltung. Vor 50 Jahren waren es gerade mal vier, inklusive Bürgermeister. Einer von ihnen, neben der Kämmerin und Sekretärin Anni Höpfl, war Horst Schömer, der erste Bauamtsleiter. 1974 trat er seinen Dienst im damals noch Alten Rathaus an.

Horst Schömer ist ein Mensch, der gern und gut erzählt, auch selbst viel schreibt, und der sich voller Humor erinnert an die alten Zeiten. Er ist in Baierbrunn aufgewachsen, er liebt die Gemeinde, weshalb er sich damals auf den vor der Haustür ausgeschriebenen Job beworben hat. Er hatte in der Gemeinde als Bub die Kühe vom Schuler-Bauern gehütet, er war, um die immer kalten Füße aufzutauen, in die warmen Kuhfladen gestiegen. Jetzt wollte er die Weiterentwicklung des kleinen Orts am linken Hochufer der Isar mitgestalten.

Anfang ohne Stift und Papier

Was erstmal nicht so einfach war. Denn, wie er in seiner Küche, umgeben von Unmengen Papier, berichtet, war die Gemeinde auf einen weiteren Angestellten gar nicht eingestellt. Er hatte weder Stift noch Papier, es gab keine Katasterblätter, keine Tusche, keinen Maßstab, er musste das alles erstmal bestellen und die Bestellung vom Gemeinderat genehmigen lassen. Warum der Mann das alles brauche, wurde im Gremium kritisch hinterfragt, ehe Zweiter Bürgermeister Rudolf Zins die Versammelten zur Vernunft brachte: „Wir haben ihn eingestellt, und jetzt müssen wir auch zusehen, dass er arbeiten kann.“

Erstes Projekt: Die Kanalisation

Derweil hatte ihm August Tauschek, der damalige SPD-Bürgermeister, bereits am ersten Tag vermittelt, dass eine ruhige Kugel zu schieben in Baierbrunn nicht möglich sein werde. „Der holte aus seinem Schreibtisch einen Ordner und gab mir den, er meinte: ,Des ghört jetzt eana!’“ Der Ordner enthielt die Unterlagen für den Baierbrunner Kanal, der damals in Angriff genommen werden sollte, der aber kein Lieblingsprojekt von Tauschek war, im Gegenteil: „Der hat“, erzählt Schömer und lächelt, „immer gemeint, wir haben doch schon eine Kanalisation, nämlich eine auf vier Rädern“.

Schömer fräste sich rein in die Materie, er besprach sich mit Kreisbaumeister Kirschner aus dem Landratsamt, der bald fast ein Freund für ihn wurde, und schaffte es letztlich, dass die Trasse noch ein wenig korrigiert wurde. Was der Gemeinde richtig viel Geld gespart habe: „Ich schätze, eine Million mindestens.“

Heimatgeschichte aufgeschrieben

Wie gesagt, Schömer ist nicht nur Beamter gewesen, er ist auch ein Geschichtenerzähler, der sich mündlich wie schriftlich bestens ausdrückt. In der „Altbayerischen Heimatpost“ ist er regelmäßig mit Beiträgen vertreten, aber er hat auch Ordner voll mit Geschichten aus Baierbrunn zu Papier gebracht. Aus denen hat er immer mal wieder gelesen, auch in der Grundschule. Und so erfährt man jetzt eben von ihm nicht nur, dass in seinem Büro im Erdgeschoss des Alten Rathauses mal die noch immer eingeschaltete Alarmanlage der Raiffeisenbank ohne Grund losging, obwohl die Bank längst ausgezogen war. Sondern er erzählt auch, wie er das Leben in der Gemeinde „früher“ erlebt hat. Wie es nach dem Krieg beim Seitz Hans mal Fleisch zu essen gab und irgendwann den Beteiligten auffiel, dass der Hund vom Seitz nicht mehr herumlief. Dass man damals jederzeit in der „Post“ jemanden gefunden habe zum Schafkopfen. Dass irgendwann mal ein Bote vom Verlag „Wort & Bild“ bei ihm im Büro stand und einen Scheck überreichte – über 150 000 Mark. Alle im Rathaus waren in der Mittagspause, auch in der Bank sei niemand gewesen: „Ich saß da und überlegte, was ich jetzt tun könnte.“

Große Projekte betreut

Das Sport- und Bürgerzentrum, der Bauhof, das Einheimischenprojekt: All diese Projekte hat Schömer betreut. Die B 11 bekam einen Radweg, am Ortseingang wurde, um die Autofahrer auszubremsen, die Verkehrsinsel gebaut. Auf der prompt immer wieder Autofahrer gestrandet sind, wie der damalige Bauamtsleiter noch weiß.

Irgendwann zog er mit seinen Zeichen- und Arbeitsutensilien im Alten Rathaus dann in den ersten Stock. Jetzt tagte der Gemeinderat im Erdgeschoss, die Raiffeisenbank und die Post waren ausgezogen aus dem Gebäude, das jetzt die Gemeinde bekanntlich zurückkaufen will von „Wort & Bild“. Im Speicher, berichtet Schömer und lacht, seien derweil weiterhin die Bauanträge herumgelegen. 29 Jahre war er insgesamt im Bauamt tätig. Eine Zeit, die ihn und Baierbrunn prägte.

Lesung

Am Donnerstag, 2. Juni, liest Horst Schömer einige seiner Geschichten in den Räumen des Vereins „Mittendrin in Baierbrunn“, Wolfratshauser Straße 44. In den Geschichten geht es um sein Aufwachsen in der Gemeinde, Überschrift: „Mich wundert, dass ich so lustig bin.“ Begleitet wird er von Waltraud Jauß auf der Harfe, Beginn ist um 14.30 Uhr.

Horst Schömer bei der Arbeit in den 70er Jahren. In seinen ersten Arbeitstagen im Bauamt hatte er nicht mal Stift und Papier. © Kästle

Als junger Bub: Horst Schoemer, Jahrgang 1940, mit etwa zehn Jahren. Er machte nach der Schule erst eine Maurerlehre, dann studierte er Bauingenieurswesen. © Kästle