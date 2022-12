Naturschützer sind empört: Sensibles Areal am Isarhochufer darf bebaut werden

Von: Andrea Kästle

Das Landschaftsschutzgebiet in der Hermann-Roth-Straße. Bebaut werden könnten sechs Grundstücke bis hinter zu den jetzigen Schulcontainern. In der Sitzung meinte Bürgermeister Patrick Ott, die Fläche weise ohnehin nicht die Merkmale auf, die ein Landschaftsschutzgebiet gewöhnlich auszeichnen. © andrea kästle

Der Baierbrunner Gemeinderat stimmt im Eilverfahren dafür, Wohnbau im Naturschutzgebiet am Isarhochufer zu ermöglichen. Naturschützer sind sprachlos

Baierbrunn – Wenn man ein Luftbild anschaut von Baierbrunn, dann sieht man im rechten oberen Viertel einen großen grünen Fleck – die unbebauten Flächen auf der östlichen Seite der Hermann-Roth-Straße, zur Isar hin. Seit Jahrzehnten gibt es in der Gemeinde einen Kleinkrieg darum, ob und wenn ja, wie dort gebaut werden darf. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, für das Areal einen Bebauungsplan aufzustellen – in einem beschleunigten Verfahren.

Mitte Dezember hat der Gemeinderat noch dagegen gestimmt

Das Ganze ist dem Gremium nicht leicht gefallen. Erst Mitte Dezember wurde darüber schon einmal verhandelt – mit dem Ergebnis, aufs beschleunigte Verfahren, für das es nur noch in diesem Jahr gesetzliche Grundlagen gibt, zu verzichten. Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) veranlasste jetzt eine Sondersitzung – er sei, sagte er zu Beginn des Abends, von vier Gemeinderäten angesprochen worden, die meinten, sie seien nicht ausreichend informiert gewesen, unter Umständen hätten sie anders gestimmt. Daraufhin erläuterte jetzt dem Gremium, ehe der neue Beschluss mit zehn zu vier gefasst worden ist, eineinhalb Stunden ein Baurechtsanwalt, Jürgen Busse, die Lage der Dinge.

Auch Grüne sind umgeschwenkt

Nach der öffentlichen Diskussion standen Besucher und Gemeinderäte noch länger in Grüppchen vor dem Rathaus. „Ich bin sprachlos“, meinte Stefan Zenz, Vorsitzender des Bund Naturschutz, er könne es nicht fassen, dass der Gemeinderat „die Belange des Landschaftsschutzes als Verhandlungsmasse einsetzt“. Derweil sagten Peter Tilmann und Tanja König, zwei der vier Grünen-Mitglieder, die jetzt plötzlich für ein schnelles Verfahren gewesen waren, sie hofften einfach auf eine „Win-Win-Situation“. Sie hätten, meinten beide, sehr mit sich gerungen. Sie wollten einfach mal darauf vertrauen, dass die Bebauung, die jetzt vielleicht zugelassen wird, auch maßvoll und schön ausfällt.

Schulwiese für dieKinder sichern

Kompliziert ist die Angelegenheit vor allem deshalb, weil die Gemeinde dort hinten, in diesem so schönen Bereich von Baierbrunn, selbst Interessen hat: Sie will den Kindern die sogenannte Schulwiese sichern, eine große Fläche gegenüber der Schule, auf der noch die Container für die Mittagsbetreuung stehen, sich außerdem Schulbeete befinden und das grüne Klassenzimmer. Wenn mal der Neubau der Schule steht, werden die Container überflüssig. Das Gelände könnte den Kleinen zum Spielen in den Pausen zur Verfügung stehen.

Darüber sind sich alle Baierbrunner einig: Den Kindern soll dieses Areal keinesfalls genommen werden, auch der Bund Naturschutz würde das nicht wollen. Nur: Die Fläche gehört einer der insgesamt drei Eigentümerparteien, die, wenn sie das Areal der Gemeinde verkaufen soll, dafür im Gegenzug Baurecht haben will auf anderen Grundstücken, die ihr gehören. Insgesamt würde der Bebauungsplan, wenn der Gemeinderat das dann so beschließt, sechs Bauparzellen vorsehen, von denen jede maximal mit zwei Wohneinheiten, also höchstens einem Doppelhaus bestückt werden könnte. Wobei solche Inhalte noch völlig offen sind und ja erst Gegenstand der folgenden Diskussionen sein werden.

Eigentümer muss keine Ausgleichsflächen schaffen

Gegen die schnelle Gangart sprachen sich bei der Sondersitzung SPDlerin Christine Kammermeier aus, die lieber in Ruhe mit den Grundstückseigentümern verhandelt hätte, außerdem Ursula Kuhn (Grüne), die sagte: „Ich sehe keinen Zeitdruck.“ Mit den beiden stimmten Robert Gerb von den Grünen und Birgid Ley, ÜWG.

Ein beschleunigtes Verfahren bedeutet, dass die Eigentümer für die Flächen, die sie bebauen, keine Ausgleichsflächen schaffen müssen. Und dass die sonst nötige Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt. Den letzten Punkt federte der Gemeinderat ab, indem er sich auf eine „ökologisch hochwertige Planung“ festlegte. Zu den Befürwortern eines beschleunigten Verfahrens gehörte Alexander Lechner, ÜWG, der meinte, wenn endlich mal klar sei, wie es hier, gegenüber der Schule, weitergeht, dann könne er sich beruhigt zurücklehnen.