Autofahrt endet in der Leitplanke

Baierbrunn - Eingeklemmt zwischen Leitplanke und Geländer endete die Fahrt eines Paars im Baierbrunner Ortsteil Buchenhain.

Der Fahrer war am Samstagvormittag in Richtung Wolfratshausen nach rechts von der Bundesstraße 11 abgekommen und mit seinem Toyota in einen Grünstreifen gerollt. Er rammte ein Hinweisschild und blieb dann mit seinem Auto zwischen der Leitplanke und dem Geländer einer Fußgängerunterführung stecken.

Die beiden Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen davon, wurden aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde vollständig beschädigt vom Abschleppdienst geborgen.

mm

Rubriklistenbild: © Gaulke