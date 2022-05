Baumpaten pflanzen 330 Tannen in Baierbrunn

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Begeistere Baumpaten: Beherzt greifen Felix (4) und seine Schwester Hannah (7) zur Schaufel, um gemeinsam mit ihren Eltern Janina und Markus Forgatsch eine Weißtanne im Forst bei Baierbrunn zu pflanzen. Foto: Sabine hermsdorf-hiss © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dieses Baumpatenprojekt hat in Baierbrunn voll eingeschlagen: 330 Tannen konnten so jetzt im Forst gepflanzt werden.

Baierbrunn – „Der ist jetzt meiner“, sagt die neunjährige Emilia und hängt vorsichtig eine Holzplakette mit ihrem Namen an die kleine Tanne. Zusammen mit ihren Eltern und vielen anderen Freiwilligen ist sie dem gemeinschaftlichen Aufruf von „Mittendrin in Baierbrunn“, dem „Isartalverein“ und dem „Bund Naturschutz Baierbrunn“ gefolgt, Weißtannen gegen den Klimawandel zu pflanzen.

Darum sind Tannen so gut für den Wald

Der Aktion vorausgegangen war der Verkauf von Patenschaften. 330 Weißtannen konnten so vermittelt werden. „Zwei Bäume kosteten zehn Euro“, berichtet Petra Bokowski von „Mittendrin in Baierbrunn“. Ursprünglich war sie von 220 Bäumchen ausgegangen, die gesetzt werden sollen. „Dann hat mich jemand angerufen und noch mal 100 Stück geordert.“ Und nun trafen sich die Paten, um ihre kleinen Tannen in einem Waldstück, das der Gemeinde Baierbrunn gehört, zu pflanzen. „Tannen sind sehr klimaresistent“, betont Förster Gerrith Hinner, zuständig für das Forstrevier Pullach im Isartal, der die Aktion begleitet. „Sie kommen auch mit Trockenheit gut zurecht und sind weniger sturmanfällig.“ Also ideal, um einen Wald mit hohem Fichtenbestand aufzuwerten. „Man muss jetzt umbauen“, so Hinner weiter. „Wenn eine Baumart, wie beispielsweise die Fichte ausfällt, ist nicht gleich der ganze Wald kaputt.“

Kinder sind mit voller Aufmerksamkeit dabei

Bevor die etwa 20 Erwachsenen und 15 Kinder auf dem 1320 Quadratmeter großen Areal zur Schaufel greifen, zeigt Hinner erst einmal, wie es geht. Schließlich darf man die kleinen Bäume auch nicht zu nah zueinander pflanzen. „Ich habe es einmal vorgemacht, und alle haben gut aufgepasst“, lobt der Förster. Besonders beeindruckt haben ihn die Kleinsten: „Sie standen zum Teil mit ihrer Sandkastenschaufel da, wild entschlossen, hier mitzumachen.“

Ein Gefühl für die Natur vermitteln

Unter den eifrigen Helfern ist auch Familie Forgatsch: Die Eltern Janina und Markus, die Kinder Felix (4) und Hannah (7). „Wir sind letztes Jahr aus München hierhergezogen“, berichtet Markus Forgatsch und drückt die Erde um das Bäumchen fest. „Wir wollten, dass unsere Kinder im Grünen aufwachsen, auch um so von klein auf ein Gefühl für die Natur zu bekommen.“ Genauso wie Emilia werden auch sie ein Holzschildchen um den Stamm der Jungtanne binden. „Dann können wir hingehen und es besuchen. Immer vorausgesetzt, dass die Rehe es sich nicht haben schmecken lassen.“