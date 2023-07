Motorradfahrer rammt Bordstein und stürzt auf der B11

Rettungseinsatz

Ohne Fremdverschulden ist ein Motorradfahrer aam Sonntagabend bei Buchenhain schwer gestürzt und hat sich verletzt. Unfallursache unklar.

Baierbrunn - Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr war ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 11 Richtung München unterwegs. In Höhe Buchenhain (Gemeinde Baierbrunn) kam er laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Biker verletzt sich am Bein und am Ellbogen

Der Motorradfahrer rammte den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Bein und am Ellbogen zu. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. Den Sachden an seinem Motorrad schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.