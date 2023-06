Bürgerbegehren zur Hangkante in Baierbrunn ist zulässig

Von: Andrea Kästle

Teilen

Rund 60 Besucher kamen zur Bürgerversammlung in Baierbrunn. Wichtigste Themen: das Landschaftsschutzgebiet und die Gastro im Sport- und Bürgerzentrum. © ak

Die Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“ hat das nötige Quorum erreicht. Einen Bürgerentscheid zur Bebauung an der Hangkante soll es noch vor Ende September geben.

Baierbrunn – In Baierbrunn ist es lange sehr ruhig zugegangen, in letzter Zeit wird vermehrt diskutiert in der kleinen Gemeinde. Darüber, ob im Sport- und Bürgerzentrum eine Profigastronomie aufgezogen werden soll, auch darüber, ob die Hangkante gegenüber der Schule, bislang immer eisern verteidigt, nun nicht doch zur Bebauung freigegeben werden soll. Damit die Gemeinde im Gegenzug von einem der Eigentümer die Schulwiese erwerben kann. Genau darüber, kündigte Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) jetzt bei der Bürgerversammlung am Donnerstag an, wird nun ein Bürgerentscheid stattfinden. Das Bürgerbegehren, das dazu eingereicht worden ist von der Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“, ist zulässig.

Sondersitzung am 26. Juni

Über 500 Unterschriften hätten die Beteiligten gesammelt, sagte Ott, „das Quorum ist damit erfüllt“. Auch die Fragestellung („Sind Sie dafür, das Verfahren zur Aufstellung des im Landschaftsschutzgebiet vorgesehenen Bebauungsplans östlich der Hermann-Roth-Straße einzustellen?“) sei rechtlich in Ordnung. Auf jeden Fall vor dem 26. September soll der Entscheid über die Bühne gehen, der Gemeinderat wird sich damit in einer Sondersitzung am 26. Juni beschäftigen.

12 von 16 Gemeinderäten waren für die Bebauung

Weshalb der ÜWG-Rathauschef das Thema im Pfarrsaal von St. Peter und Paul auch nicht weiter vertiefen wollte. „Ich stelle mich sonst jeder Diskussion, aber darauf will ich inhaltlich nicht eingehen.“ Mehrere Anfragen dazu waren im Vorfeld des Abends schriftlich bei der Verwaltung eingegangen, so viele wie sonst zu keinem Thema. Das Ganze werde nun aber ja ohnehin basisdemokratisch geklärt. Ott sagte nur, auch der Gemeinderat habe sich die Entscheidung, im Landschaftsschutzgebiet nun doch einen Bebauungsplan aufzustellen und damit Baufenster zu öffnen, nicht leicht gemacht, „zwölf von 16 Gemeinderäten waren dafür“.

Gastronomie im Sport- und Bürgerzentrum: Bürger an Planungen beteiligen

Auch das Sport- und Bürgerzentrum war Thema an dem Abend, ein Anwesender beantragte, die Pläne für eine Gastronomie dort fallen zu lassen. Er wohnt selbst am Wirthsfeld, also in unmittelbarer Nähe. „Wir wollen dort alle weiter friedlich und glücklich wohnen.“ Er kam damit aber nicht durch, sein Antrag wurde abgelehnt. Angenommen wurde wiederum sein Alternativ-Vorschlag, alle Beteiligten mal an einem runden Tisch zu versammeln, die Bürger an den Planungen zu beteiligen.

Ebenfalls für gut befunden wurde von den rund 60 Anwesenden die Anregung einer Baierbrunnerin, die Projektverantwortlichen, die seit Ewigkeiten am Mountainbike-Trail an den Isarhängen basteln und zu keinem Ergebnis kommen, zu einem Gespräch zu laden. „Wir sehen ja, was in den Hängen passiert“, meinte die Frau, „ich wüsste gern über den Status quo Bescheid.“

Gemeinde wird in den nächsten Jahren um über 30 Prozent wachsen

Ansonsten scheint es in der Gemeinde keine Probleme zu geben, was auch der Polizeibericht bestätigte. Allerdings hatte Ott in seinen Ausführungen klar gemacht, dass die Idylle vor der Haustür unter Umständen so idyllisch nicht bleiben wird, bis 2039 ist mit 32,6 Prozent mehr Einwohnern zu rechnen, „das sind rund 1000 Menschen mehr“. Um alle Vorhaben stemmen zu können, die sonst noch auf der Agenda stehen, sei es unvermeidlich, Schulden aufzunehmen, jedoch: „Sorgen um die Zukunft müssen wir uns keine machen.“ Eine seiner Ideen gegen Finanznöte sei, die Hebesätze für die Gewerbesteuer zu senken, um mehr Betriebe anzuziehen: „Ich will das demnächst angehen, wir sollten uns diesem Wettbewerb endlich stellen.“

Darüber hinaus sei Baierbrunn eine extrem junge Gemeinde, und sie zu regieren mache ihm, der 2020 erstmals gewählt worden ist, weiterhin Spaß. „Ich gehe noch immer jeden Tag mit einem Lächeln ins Rathaus“.