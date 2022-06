Ein Dorf im Fahrwasser zwischen Stadt und Land

Von: Andrea Kästle

Teilen

„Baierbrunn ist ein vibrierender Ort“, sagt Bürgermeister Patrick Ott (l.) bei der Bürgerversammlung im Pfarrsaal. © Andrea Kästle

Baierbrunn kämpft um seinen Dorfcharakter, will sich aber auch entwickeln. Vom Druck des Wohnungsmarktes und explodierenden Grundstückspreisen bleibt auch die kleine Gemeinde inzwischen nicht mehr verschont.

Baierbrunn – Dass die Welt in Baierbrunn weitestgehend in Ordnung ist, betonte Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) bei der Bürgerversammlung im Pfarrsaal. „Baierbrunn ist ein vibrierender Ort.“ In dem man nicht nur gut, sondern auch sehr sicher lebt. Freilich, den Siedlungsdruck auf die Landeshauptstadt bekommt auch die Kommune zwischen dem städtischen Pullach und dem ländlichen Schäftlarn schmerzlich zu spüren. Vor kurzem, berichtete Ott, seien vor der Haustür Grundstücke verkauft worden für über 2000 Euro pro Quadratmeter: „Wir fragen uns, wer sich das noch leisten kann.“

Unkontrolliertes Bauen stoppen

Gleichzeitig hätten fünf Grundstücks-Eigentümer aus der Parkstraße in Buchenhain in einer Art und Weise gebaut, die dem Gemeinderat gegen den Strich gegangen war; weil für die Areale kein Bebauungsplan vorlag, wurden letztlich alle Bauvorhaben vom Landratsamt genehmigt. Die Verwaltung, kündigte Ott an, werde sich deshalb nun daran machen, alle bislang nicht überplanten Flächen mit einer Bauleitplanung zu überziehen. Und gleichzeitig habe man, um weiteren Bausünden vorzubeugen, für die Zentren von Baierbrunn wie von Buchenhain Veränderungssperren erlassen.

Bürgermeister will mehr Gewerbe ansiedeln

Ansonsten warb der tatkräftige Bürgermeister, der jetzt seit zwei Jahren im Amt ist und, wie er meinte, „noch immer mit einem Lächeln in die Arbeit fährt“, dafür, mehr Gewerbe in Baierbrunn anzusiedeln. Nur so sei es möglich, den Pflichtaufgaben einer Kommune nachzukommen. Darüber hinaus stehe der Ort bestens da. Baierbrunn ist im Landkreis die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen, was die Finanzkraft angeht, nimmt die Kommune Platz 51 ein von 2056 bayerischen Gemeinden. Und im Ranking „Steuerkraft“ steht sie bayernweit immerhin auf Platz 40.

Projekte

Schulden gibt es momentan nicht. Die werden sich aber, das sagte Ott auch, nicht vermeiden lassen, wenn mal die Schule in Angriff genommen wird. Die wurde ewig diskutiert und steht jetzt wenigstens schon einmal auf dem Papier, Kostenpunkt: 18,2 Millionen. Aber: „Das kriegen wir auf jeden Fall hin.“

Weitere Projekte, die anstehen: der Neubau der Umkleide auf dem Areal des Sport- und Bürgerzentrums, der äußerst großzügig projektiert wurde und wohl 2,1 Millionen Euro kosten wird, außerdem die Kunstrasenplätze für die Fußballer, die, wenn alles klappt, schon im Juli eingeweiht werden können.

Diskussion um Mittagsbetreuung

Am meisten diskutiert an dem Abend wurde dann über die Satzung, die der Gemeinderat unlängst erlassen hat und die vorsieht, dass, wenn die Mittagsbetreuung voll ist, Dritt- und Viertklässler ausweichen müssen auf den Hort. Was nicht bei allen Eltern gut ankam, der Hort befindet sich nämlich nicht auf dem Schulgelände, sondern auf dem Areal des Sport- und Bürgerzentrums. Betroffene stellten deshalb den Antrag, diejenigen Kinder bevorzugt in die „Mitti“ gehen zu lassen, deren Väter und Mütter beide täglich arbeiten. Das Ganze wurde angenommen von der Versammlung und muss also im Gemeinderat noch einmal diskutiert werden.