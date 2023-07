„Kinder gegen Natur“: Bund Naturschutz will Ratsbegehren in Baierbrunn juristisch prüfen lassen

Von: Andrea Kästle

Soll hier im Landschaftsschutzgebiet gebaut werden dürfen oder nicht? Darüber entscheiden bald die Baierbrunner Bürger. © Archiv ak

Der Bund Naturschutz kritisiert das Ratsbegehren zur Bebauung im Landschaftsschutzgebiet in Baierbrunn und will das Ganze juristisch prüfen lassen.

Baierbrunn – Der Bürgerentscheid in Baierbrunn über die Bebauung des Landschaftsschutzgebietes gegenüber der Schule wird auf jeden Fall stattfinden am 8. Oktober. Allerdings haben sich die Bedingungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans, mit dem Baurecht geschaffen würde, inzwischen geändert. Und: Der Bund Naturschutz hat angekündigt, die Formulierung des Ratsbegehrens juristisch prüfen zu lassen.

Schulwiese mit der privaten Bebauung verknüpft

In einem Brief, den der Bund Naturschutz auch an alle Gemeinderäte geschickt hat, schreiben die Beteiligten, die Formulierung des Ratsbegehrens sei irreführend. „Es nimmt uns die Chance, unser Anliegen eindeutig zu erläutern.“ Gleichzeitig werde in der Fragestellung die Schulwiese mit der privaten Bebauung verknüpft, „also Kinder gegen Natur“ gestellt. Jedoch: „Wir sind ebenso dafür, dass die Schülerinnen und Schüler weiterhin den gewohnten Platz nutzen dürfen.“ Für den Fall, dass die Frage nicht umformuliert wird, kündigt der Bund Naturschutz „juristische Schritte“ an.

Gleichzeitig haben sich nun auch die Bedingungen rund um das Bauleitverfahren selbst geändert. Den ganzen Verwaltungsakt, die Aufstellung des Bebauungsplans, hatte das Gremium ja beschleunigt durchziehen wollen, unter Berufung auf Paragraf 13 b des Baugesetzbuchs, der solche beschleunigten Verfahren bis Ende 2022 noch erlaubte. Allerdings hat jetzt, genau einen Tag, nachdem die Gemeinde das Datum für den Bürgerentscheid festgelegt hatte, das Bundesverfassungsgericht in Leipzig entschieden, dass Verfahren für den Außenbereich im Schnelldurchgang nicht rechtmäßig sind. Weil sie gegen EU-Recht verstoßen.

Verfahren sei „schlagartig beendet“

Damit sei klar, sagte Rathauschef Patrick Ott (ÜWG) in der Sitzung, dass das Gremium zurück zum Start geschickt werde. Das Verfahren sei „schlagartig beendet“, der Aufstellungsbeschluss müsse, je nach Ausgang des Bürgerentscheids, neu gefasst werden. Am Bürgerentscheid wolle er auf jeden Fall festhalten, „ich halte eine Abstimmung für den richtigen Weg“. Er hoffe, dass dann zu dem Thema „Ruhe einkehrt“. Ott kündigte an, dass, wenn die Bürger die Bebauung der sensiblen Hangkante ablehnen, eine Bebauung dort ein für alle mal vom Tisch ist.

Alle Gemeinderäte wollen am Bürgerbegehren zusammen mit dem Ratsbegehren festhalten

Diese Ansicht wurde im Gremium quer durch die Fraktionen geteilt. Altbürgermeisterin Christine Kammermeier (SPD), schon immer gegen die Bebauung in der Hermann Roth-Straße, zeigte sich zufrieden darüber, dass nun auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden wird. „Ich fühle mich bestätigt.“ Alle Gemeinderäte wollen am Bürgerbegehren zusammen mit dem Ratsbegehren festhalten, Gisela Gojczyk (ÜWG) sagte: „Ich betrachte die Bürgerentscheidung als wichtige Aufgabe für uns.“ Im Schreiben an die Gemeinderäte verweist der Bund Naturschutz auch darauf, dass die Schlittenwiese nördlich der Schule, die der Gemeinde gehört, auch ein schöner Spielplatz für die Kinder wäre.