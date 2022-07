Betrugs-Versuche mit Corona aufgeflogen

Von: Laura Forster

Mit einer falschen Rechnung für Antigen-Schnelltests wollten Betrüger bei der Gemeinde Baierbrunn Kasse machen. Auch andernorts gab es Corona-Betrüge, etwa mit angeblichen Masken-Käufen.

Landkreis – „Letzte Mahnung“ steht neben dem Briefkopf eines Schreibens, dass die Gemeinde Baierbrunn vor ein paar Wochen bekommen hat. Mehr als 10 000 Euro solle die Kommune für Antigen-Schnelltests in den nächsten drei Tagen auf ein deutsches Konto überweisen. Ware, die die Verwaltung jedoch nie bestellt hat.

Rechnung wirkte anfangs seriös

„Zum Glück ist das Ganze einer Mitarbeiterin der Kämmerei gleich komisch vorgekommen“, sagt Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG). „Es wurden dann alle Rechnungen der vergangenen zwei Jahre durchgecheckt. Bei der angegebenen Firma haben wir jedoch nie etwas bestellt.“ Laut Rechnung soll die Kommune die Tests bereits im Februar 2021 gekauft haben, sogar Rechnungs- und Kundennummer sind angegeben. Auf den ersten Blick wirkt alles seriös, doch „als wir versucht haben, das Unternehmen zu kontaktieren, wurde weder auf Mails noch auf Anrufe reagiert. Das Telefon war nicht verbunden. Ab da war klar: Hier stimmt was nicht“, so Ott weiter.

Der Bürgermeister habe sich daraufhin sofort an die Polizei gewandt und auch die Nachbargemeinden, sowie den Landkreis und den bayerischen Gemeindetag auf den Betrugsversuch aufmerksam gemacht. Es stellte sich heraus: die Kommune ist nicht das erste potenzielle Opfer, das sich die Kriminellen ausgesucht haben. Laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums München sind bayernweit 120 weitere Fälle bekannt, elf davon in der Stadt oder dem Landkreis München, vier in Baierbrunn und Gräfelfing. „Neben der Gemeinde wurde eine ähnliche Mahnung auch an eine Praxis in Baierbrunn gesendet. Statt Tests sollen Masken in großen Mengen bestellt worden sein“, heißt es von Seiten der Polizeiinspektion Grünwald. „Dort ist der Betrugsversuch zum Glück aber auch sofort aufgefallen.“

Allgemein seien eher große Unternehmen von der neuen Masche der Betrüger gefährdet. „Die Kriminellen zielen darauf ab, dass die Mahnungen irgendwie durch das System rutschen und ohne größeres Aufsehen bezahlt werden.“ Der Tipp der Beamten: Lieber alles zweimal kontrollieren, bevor Rechnungen beglichen werden. „Vorsicht ist das A und O“, sagt der Polizeisprecher.

Täter nutzen Chance während der Pandemie

Laut Bürgermeister Ott seien Firmen und Kommunen seit der Pandemie besonders anfällig, Opfer eines Betrugs zu werden. „Während der Corona-Zeit haben alle händeringend versucht über die allgemein bekannten Internetseiten an Masken, Test und Ähnliches zu kommen. Da gab es keine Ausschreibungen oder einen Haus- und Hoflieferanten. Man musste nehmen, was da war. Es war alles etwas ungeordnet. Genau darauf setzen die Betrüger“, so Ott. „Leider haben ein paar schwarze Schafe die Krise genutzt, um sich zu bereichern. Das liegt wohl in der Natur des Menschen.“

Baierbrunns Bürgermeister ist vor allem seinen Mitarbeitern im Rathaus dankbar für ihre gewissenhafte Arbeit und schnelle Kombinationsgabe. „Sonst wäre wir wahrscheinlich auf den Betrugsversuch reingefallen“, gibt er unumwunden zu. Die Kriminalpolizei indessen ermittelt weiter.

