Mit Spitzhacke und Gullydeckel: Diebe plündern Snackautomat in Baierbrunn - Kamera hält alles fest

Mit Spitzhacke und Gullydeckel haben bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in Baierbrunn geplündert. Was die Diebe nicht wussten: Alles wurde auf Kamera festgehalten.

Baierbrunn – Seit genau einem Jahr steht Snackautomat „Teo“ schon vor dem Laden von Christoph Morawetz (44) in Baierbrunn. Der Geschäftsführer des Modellautohandels „Kleine-Klassiker“ hat den NaschOmat, wie er ihn auch nennt, letztes Jahr in Eigenregie angeschafft, um Kindern und Erwachsenen in Baierbrunn eine Freude zu machen. Doch am Pfingstmontag der Schock: Teo wurde in der Nacht von bisher unbekannten Tätern schwer beschädigt. Süßigkeiten und Einweg-E-Zigaretten, sogenannte Vapes, gestohlen. „Und das ausgerechnet an seinem ersten Geburtstag“, sagt Besitzer Morawetz hörbar enttäuscht.

Snackautomat geplündert: Kameras zeichnen Diebstahl auf

Bemerkt hatte er den Diebstahl am Montagmorgen, 29. Mai. „Wenn ich in der Früh wach werde, schaue ich immer, ob die Kameras etwas aufgezeichnet haben“, berichtet der 44-Jährige den Vorfall. Doch zur ersten der insgesamt drei Kameras konnte er keine Verbindung aufbauen. „Auf der zweiten habe ich dann gesehen, wie sie die beiden anderen Kameras runtergeschlagen haben“, sagt der Baierbrunner. Anschließend, so zeige es die einzig verbliebene Kamera, haben die insgesamt fünf maskierten Täter mit Spitzhacken den Automaten aufgestemmt, den Gullideckel im Hof herausgerissen und damit die Sicherheitsscheibe eingeschlagen. „Die Täter sind sehr professionell vorgegangen“, berichtet der Geschäftsführer.

Das Ausmaß der Zerstörung zeigte sich dem Besitzer kurz darauf vor Ort: „Ich hätte heulen können“, schildert er. Neben zahlreichen Süßigkeiten hätten es die Täter wohl auf die E-Zigaretten abgesehen. Denn die Geldkassette befand sich noch im NaschOmat.

Rund 5000 Euro Schaden - Polizei ermittelt

Noch am selben Tag sicherte die Polizei alle Spuren, inklusive Videomaterial. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro. „Das Aufräumen allein hat zwölf Stunden gedauert. Es lagen Millionen Scherben auf dem Boden“, berichtet Morawetz. Kurz habe er sogar überlegt, ob er überhaupt weitermachen möchte. „Ich stecke viel Liebe und Aufwand in das Sortiment, vermutlich mehr als es wirtschaftlich ist“, betont er. Hinzu kämen wieder Investitionen und „der jetzige Supergau addiert sich zu einer Reihe von Vorfällen“, sagt Morawetz hörbar mitgenommen. Denn jüngst hätten schon zwei Kinder probiert den Automaten aufzubrechen. „Da konnte man die Täter ermitteln. Aber von den Eltern hat sich nie jemand bei mir gemeldet“, sagt der 44-Jährige.

Beliebtes Angebot bei Kindern und Erwachsenen: Automat soll wieder repariert werden

Dennoch lässt sich Morawetz nicht unterkriegen. „Teo ist eine Anlaufstelle für Jugendliche, Kinder und Erwachsene. Teils habe ich 30 Kids auf dem Hof“, sagte er stolz. Und 90 Prozent seiner Nutzer seien nett, was anderes lasse der 44-Jährige nicht gelten. So möchte er für Teo in den nächsten Tagen Ersatzteile bestellen. „Wenn alles gut geht, geht es in 14 Tagen wieder los“, sagt er zuversichtlich. Allerdings hofft er, dass die fünf Täter geschnappt werden. Laut Polizei laufen dazu noch die Ermittlungen, hilfreich sei das Videomaterial der Kamera, das derzeit ausgewertet wird.