Kritik an neuer Mega-Wirtschaft in Baierbrunn: „Kann man Anwohnern nicht zumuten“

Von: Andrea Kästle

Teilen

Die Kastanien sind schon da, der Biergarten fehlt noch: Das Sport- und Bürgerzentrum von Baierbrunn, 1981 gebaut, soll unter Umständen Gaststätte werden. © ak

Baierbrunns Bürgermeister schwebt Großes vor für die Gastronomie im Sport- und Bürgerzentrum. Doch das kommt nicht bei allen gut an.

Baierbrunn – Immer wieder taucht im Baierbrunner Gemeinderat das Problem auf, dass einige Gemeinderäte das Tempo, das Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) vorlegt, nicht gut finden. Dass sie sich abgehängt fühlen in dem, was er macht. Und eine gescheite Diskussion über einzelne Themen vermissen. So war es auch wieder in der jüngsten Sitzung – es ging um die Gastronomie im Sport- und Bürgerzentrum.

Im Ort gibt es kein Lokal mehr

Die würde der Rathauschef gern wiederbeleben, im Dorf gibt es kein Lokal mehr, seit die Post zugesperrt wurde und das Gremium eine Umnutzung zu Wohnzwecken schließlich selbst abgesegnet hat. Ott, der das ganze Areal rund ums Vereinsheim aufmöbeln will, hat jetzt eine „Potenzialanalyse“ in Auftrag gegeben, deren Ergebnis war: Ein Restaurant hier würde sich rentieren, 180 Plätze draußen, 80 drinnen sind wohl denkbar, die Investitionen, die die Gemeinde freilich im Vorfeld leisten müsste, um das in die Jahre gekommene Anwesen, in dessen Keller sich Schimmel breitgemacht hat, auf Vordermann zu bringen, kämen demnach wieder herein.

Altbürgermeisterin findet Gaststätte zu groß dimensioniert

Im Gemeinderat sollte es nun darum gehen, die nächsten Schritte zu beschließen; aber vorher hatte in der eigenen Fraktion Christian Kaldenbach dem tatkräftigen Bürgermeister geraten, langsam zu machen. Erstmal wäre es sinnvoll, das Haus energetisch untersuchen zu lassen. Um rauszufinden, ob sich eine Sanierung überhaupt lohnt und was die kostet. Genau der Beschluss wurde dann auch mit nur einer Gegenstimme gefasst – Christine Zwiefelhofer, ehemals ÜWG, inzwischen fraktionslos, wollte sich nicht anschließen.

Diskussionsbeiträge hatte es aber auch von anderer Seite gegeben, vor allem die SPD war nicht glücklich mit dem Vorhaben. Altbürgermeisterin Christine Kammermeier fand das Ganze zu groß dimensioniert, „das kann man den Anwohnern nicht zumuten, dort ist reines Wohngebiet“. Außerdem ärgerte sie sich darüber, dass der letzten Dezember gefasste Beschluss, sich zu allererst wegen der Neukonzipierung des Gebäudes an einem Runden Tisch mit allen Vereinen zu verständigen, noch nicht umgesetzt wurde. Das kommt noch, meinte Ott, er habe halt den Vereinen schon ein paar Fakten präsentieren wollen, die seien mit der Analyse nun da. Letztlich wurde an dem Abend beschlossen, den Runden Tisch noch vor den Sommerferien einzuberufen.

Erschließung der Straße nur mit Gaststätte

Uwe Harfich (SPD) bemängelte vor allem, dass zu viele „behördliche Fragen“ noch ungeklärt seien. Sein Fraktionskollege Anton Ley meinte, als allererstes müsse man sich um die Erschließung kümmern, sprich: die Stichstraße von der B 11 zum Sport- und Bürgerzentrum, um die es in der Gemeinde seit Jahren geht. Dazu Ott: Dafür bekomme man nur Zuschüsse, wenn „mehr Bedarf da ist“, und der entstehe nunmal mit der Gaststätte.

Es gibt auch Zuspruch

Für eine Gastronomie auch im größeren Umfang sprach sich Alexander Lechner (ÜWG) aus: „Unser Dorf schläft sonst ein.“ Auch Tanja König (Grüne) fand die Überlegungen, wie es klang, attraktiv. Man streite sich gerade, sagte sie, nur darüber, welcher Schritt der nächste sein solle. Kammermeier beharrte: „Ich bin ja für die Realisierung der Gastro, aber wir müssen doch hier über den Umfang diskutieren.“ Und irgendwann meinte Ott: „Ich will nicht bei jeder Maßnahme nur Probleme sehen, ich bin angetreten, dass wir was vorwärts bringen.“ Die Bürger würden ihm „die Bude einlaufen“, mit der Bitte, wieder ein Gasthaus anzusiedeln im Dorf. „Ich finde es einen Treppenwitz, dass die Gastronomie auf dem Sportgelände eine Zumutung sein soll.“