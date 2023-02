Baierbrunn: Gerangel um Plätze in der Mittagsbetreuung

Von: Andrea Kästle

In Baierbrunn gibt es nicht für alle Kinder einen Platz in der Mittagsbetreuung. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/DPA

In Baierbrunn gibt es nicht für alle Kinder einen Platz in der Mittagsbetreuung. Nach welchen Kriterien wer einen Platz bekommt, das wurde jetzt im Gemeinderat diskutiert.

Baierbrunn – In die Grundschule der Gemeinde Baierbrunn gehen rund 170 Kinder, etwa 130 bekommen alle Jahre wieder einen Platz in der Mittagsbetreuung. Aber auch in Baierbrunn arbeiten inzwischen wohl die meisten Eltern. Ein paar gehen also regelmäßig leer aus. In welchen Fällen den Müttern und Vätern zugemutet werden kann, sich selbst eine Lösung zu überlegen, das hat ein Arbeitskreis mit Erziehern, Schulvertretern und Gemeinderäten überlegt. Jetzt wurde im Gemeinderat die daraufhin neu formulierte Satzung verabschiedet – nach längerer Diskussion.

Diese Kinder werden bevorzugt

Entsprechend ist es nun so, dass eher Erstklässler als Viertklässler einen Platz bekommen, die Kleinen haben schließlich oft schon kurz nach 11 Uhr Schule aus. Und dann werden in der Gemeinde bei der Platzvergabe Kinder bevorzugt, deren Eltern beide Vollzeit arbeiten. Mütter, die nur 20 Stunden beruflich tätig sind, müssen unter Umständen auf eine 40-Stunden-Betreuung ihrer Kinder verzichten, meinte in der Sitzung Leiterin Claudia Rapp, die anwesend war. Einem Viertklässler könne man zumuten, nach der Schule daheim noch zwei Stunden allein auf die Eltern zu warten. Einen Anspruch auf Betreuung haben in der Gemeinde gemäß der neuen Satzung in jedem Fall Kinder mit Förderbedarf und Buben und Mädchen von Alleinerziehenden.

Kein Personal und Raumnot

Heraus kam an dem Abend auch, dass die Mittagsbetreuung in Baierbrunn, wie in vielen anderen Gemeinden auch, „am Anschlag“ ist, was die Arbeitsbelastung angeht. Zwei Mitarbeiterinnen sind ausgeschieden, man könne den Betrieb nur aufrecht erhalten, weil eine junge Frau, die ein Freiwilliges Soziales Jahr macht, das Team unterstützt. Auch von den Räumen wird alles ausgenutzt, was irgendwie nutzbar ist. Mittagsbetreuung findet nicht nur in den Containern auf der Schulwiese, sondern auch in der Turnhalle und in Räumen im Souterrain statt.