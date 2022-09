Für Kirschlorbeer und Eibe wird‘s eng

Von: Andrea Kästle

Blick auf eine Kirschlorbeerhecke im Garten. In Baierbrunn ist eine Diskussion um giftige Hecken entbrannt. (Symbolfoto) © imago-images

Hecken aus Kirschlorbeer, Eiben oder Liguster sind womöglich in Baierbrunn bald tabu. Der Grund ist die neue Einfriedungssatzung.

Baierbrunn – Auch in der Gemeinde Baierbrunn frieden die Leute ihre Grundstücke gern mit blickdichten Hecken ein, auch in Baierbrunn hat deshalb die Thujenhecke noch immer, obwohl sie keiner schön findet, einen guten Stand. Das soll sich ändern, es gibt jetzt eine neue Einfriedungssatzung.

Die wurde jüngst im Gemeinderat diskutiert. Klar ist, dass Thujenhecken künftig nicht mehr erlaubt sind, aber im Gremium wurde auch überlegt, ob generell giftige Hecken verboten werden sollen. Eibe, Kirschlorbeer, Liguster – wäre dann alles nicht mehr möglich.

Altbürgermeisterin Christine Kammermeier (SPD) sprach sich dagegen aus: „Dann haben wir gar keine immergrünen Hecken mehr im Ort.“ Auch Robert Gerb von den Grünen meinte, es sei Verantwortung der Eltern, dass Kinder etwa nicht die Blätter von giftigen Hecken in den Mund nehmen. „Es ist ohnehin die Frage: Was bedeutet giftig?“, sagte er in der Debatte.

Die Mehrheit im Gemeinderat dachte ähnlich. Christine Zwiefelhofer, fraktionslos, fand ebenfalls: „Es gibt auch eine Eigenverantwortung der Leute, wir müssen nicht auch in dem Punkt mahnend den Finger heben.“ Und Tanja König (Grüne) gab zu bedenken: „Wenn wir soviel ausschließen, dann umgeben sich die Leute halt mit Mauern, dann fallen die grünen Eingrenzungen weg.“ Das will ja auch wieder niemand. Der nächste Umweltausschuss wird sich nun noch einmal von einem Fachmann erklären lassen, inwieweit man Eibe, Kirschlorbeer und Liguster eben doch zulassen könnte.