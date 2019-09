Kein Helm: Familienvater nach Rad-Sturz schwer verletzt

Für zwei Radfahrer endeten Touren am Wochenende im Krankenhaus. Einen 55-Jährigen erwischte es besonders schlimm.

Landkreis - Am Wochenende haben viele Radfahrer das schöne Wetter genutzt, leider sind dabei nicht alle unverletzt geblieben. Drei Unfälle ereigneten sich im südlichen Landkreis. Ein 58-jähriger Unterhachinger fuhr am Samstag, um 16.30 Uhr, auf dem Fahrradweg von Unterhaching Richtung Ottobrunn, meldet die Polizei. Dabei wollte er einem am Boden liegenden Apfel ausweichen, verlor die Kontrolle und krachte in einen 50-jährigen Engländer, der ihm entgegen kam. Das Fahrrad des Engländers wurde dabei demoliert, er selbst erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

Der Münchner prallte mit dem Kopf auf den Asphalt

Ein 55-Jähriger aus München machten mit seiner Familie am Sonntag eine Fahrradtour. Laut Polizei fuhr er auf der Wolfratshauser Straße in Baierbrunn, gegen 10.50 Uhr, an der Ecke Hausergasse blockierte sein Rad aus ungeklärter Ursache. Dabei stürzte der Münchner, der ohne Helm unterwegs war, mit dem Kopf nach vorne über den Lenker und landete mit dem Gesicht auf dem Asphalt. Der 55-Jährige erlitt diverse Verletzungen und kam mit Verdacht auf Kiefer- und Zahnfrakturen ins Krankenhaus.

Etwa zwei Stunden später, um 13 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger aus Stuttgart auf der südlichen Münchner Straße in Grünwald. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen parkenden Audi, stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Rechts der Isar gebracht. Am Fahrrad entstand Totalschaden. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. lf