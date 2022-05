Grundschul-Sanierung in Baierbrunn: Es geht endlich los

Von: Andreas Sachse

Spätestens Anfang 2024 soll mit der Sanierung der Grundschule in Baierbrunn begonnen werden. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Startschuss zur Sanierung der Grundschule in Baierbrunn ist gefallen.

Baierbrunn - In seiner Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, die Aufträge für die Sanierung in die Hände eines Fachbüros zu legen. Spezialisten sollen die europaweiten Ausschreibungen koordinieren. „Das war endlich der Startschuss und der Beginn zum Eintritt in die Bauphase“, resümiert Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG). Er geht davon aus, dass mit den Arbeiten Ende kommenden Jahres, spätestens aber Anfang 2024 begonnen werden könne.

Ganztagsbetreuung hat Priorität

Zunächst stünden der neue Schul-Anbau sowie die Sanierung des Altbaus auf dem Plan. Für den dritten und letzten Bauabschnitt – die neue Turnhalle – lässt man sich unter Umständen sogar ein wenig Luft. Entscheidend sei, dass die Sanierungsarbeiten bis zum Schuljahr 2025/26 abgeschlossen würden, erläutert Ott. Spätestens ab 2026 verlangt der Gesetzgeber für Grundschulen die Einführung der Ganztagsbetreuung. „Das hat absoluten Vorrang für uns.“ Die neue Turnhalle könne auch im Anschluss daran eingeweiht werden.

Mehr Platz geschaffen

Dass die Gemeinde die europaweiten Ausschreibungen Architekten von einem Fachbüro überlässt, geschieht nicht grundlos. Dem Rathaus fehlen schlichtweg die Kapazitäten, um geeignete Firmen für die Arbeit mit Gas und Wasser, für Brandschutz oder Elektronik zu beauftragen. Mittlerweile steht auch die Raumplanung. Durch den Verzicht auf eines der Treppenhäuser habe man Platz für zusätzliche Räume schaffen können.