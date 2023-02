Einigkeit in Baierbrunn und trotzdem kein Beschluss zum Haushalt

Von: Andrea Kästle

Teilen

Die Gemeinschaftswährung kostete am Freitag 1,0598 Dollar. © CHROMORANGE / stock&people / IMAGO

Der Haushalt in Baierbrunn wäre eigentlich soweit gewesen, verabschiedet werden zu können. Alle Gemeinderäte waren sich einig. Doch dazu kam es nicht.

Baierbrunn - Heuer wäre die Kommune nach zwei Vorberatungen der erhofften Einnahmen und geplanten Ausgaben für die kommenden zehn Monate soweit gewesen: Alle waren sich einig, dass man genau so wirtschaften könne. Aber der Haushalt konnte im Gemeinderat trotzdem nicht abgesegnet werden. Die Kämmerin ist krank, es fehlt noch der Wirtschaftsplan.

Vereinbarung: Keine Änderungsvorschläge

Dem Vorschlag der Verwaltung, das Ganze jetzt trotzdem schon mal für gut zu befinden und nur die Satzung dann zu beschließen, wenn Kämmerin Vanessa Schlesies wieder arbeitet, wollte das Gremium aber nicht folgen. Christine Kammermeier von der SPD meinte, der Satzungsbeschluss beinhalte so viel und sei so wichtig, den wolle sie nicht abgekoppelt vom Beschluss über den Haushalt selbst fassen. Die Mehrheit im Gemeinderat war ihrer Meinung. Weshalb die Baierbrunner dann den wohl sehr seltenen Beschluss fassten, dass nun zwar keine Abstimmung über das Zahlenpapier erfolgt, aber trotzdem bei der nächsten Beratung keine Änderungsvorschläge mehr kommen werden. Denn: Man will ja weiter arbeiten in der Verwaltung. „Wir sind ohne Haushalt nicht handlungsfähig“, hatte Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) dem Gremium erklärt.

Strom- und Heizkosten explodieren

Derweil sind heuer auch die Vorberatungen unaufgeregter verlaufen als in Otts erstem Jahr, in dem er einen Haushalt verabschieden musste. Alle Beteiligten sahen ein, dass man um Mehrausgaben für Personal nicht herumkommt, gerechnet wird mit einem Plus auf der Ausgabenseite um 323 780 Euro. Auch Baierbrunn ist von den allgemeinen Kostensteigerungen in allen Bereichen betroffen. Für Strom wird die Gemeinde rund 220 000 Euro mehr aufbringen müssen als 2022, die Heizkosten werden sich um rund 113 000 Euro erhöhen auf 186 000 Euro. Einig sind sich alle Fraktionen auch darin, dass man sich für das Neubauvorhaben auf dem Areal der Grundschule einen Projektsteuerer leisten will.