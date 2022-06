Mittagsbetreuung: Eltern fühlen sich bei Vergabe der Plätze benachteiligt

Von: Andrea Kästle

Weil einige Schüler den weiteren Weg in den Hort auf sich nehmen müssen, statt in die Mittagsbetreuung zu dürfen, fühlen sich einige Eltern benachteiligt. (Symbolfoto) © Uwe Anspach

Dass man es nie allen Beteiligten recht machen kann: Das erfährt gerade die Gemeinde Baierbrunn, in der die Frage, welche Grundschulkinder die Mittagsbetreuung besuchen können und welche mit einem Platz in dem weiter weg gelegenen Hort vorlieb nehmen müssen, ein großes Thema geworden ist.

Baierbrunn - Im Gemeinderat hat deshalb Ravindra Nath (FDP) den Antrag gestellt, die Vergabe der Plätze, die eigentlich erst vor kurzem in einer Satzung geregelt worden war, noch einmal zu überdenken. Daraus entspann sich eine lange Diskussion, an der auch die Leiterinnen der „Mitti“ beteiligt waren, außerdem Melanie Marganus von der Verwaltung.

Dritt- und Viertklässler benachteiligt?

Auch in der Bürgerversammlung war das Ganze zur Sprache gekommen, es hatten sich Eltern beschwert darüber, dass Erst- und Zweitklässer bevorzugt in die Mittagsbetreuung, die gleich gegenüber der Schule in Containern untergebracht ist, aufgenommen werden. Dritt- und Viertklässlern mutet man den Weg über die B 11 zum Wirthsfeld zu, wo die Einrichtung Denk auch eineinhalb Hortgruppen unterhält. Beziehungsweise unterhielt, denn die halbe Gruppe ist inzwischen in eine reine Kindergartengruppe umgewandelt worden, nachdem wiederum auf Betreiben der Eltern in der Mittagsbetreuung nun doch noch eine zusätzliche Gruppe für Viertklässler eingerichtet worden ist. Mit dem Effekt, dass die „Mitti“ mit 127 Kindern heillos überfüllt ist, während sie bei Denk mit, einer anerkannten integrativen Einrichtung, auch Gastkinder aus anderen Gemeinden aufgenommen haben.

„Wir haben da einen Fehler im System“, meinte in der Sitzung Melanie Marganus. Auch Nath findet, es müsse bei der Frage der Verteilung berücksichtigt werden, wie viel die Eltern arbeiten und ob wirklich stimmt, dass sie arbeiten. Nachweisen muss das in Baierbrunn seit 2013 jeder, aber es gäbe auch Mütter, die angeben, sie seien als Selbstständige 16 Stunden bei ihrem Mann beschäftigt. „Wir haben keine Handhabe, das nachzuprüfen“, sagte die stellvertretende Mitti-Leiterin Claudia Rapp.

Punktesystem abgelehnt

Nath hatte vorgeschlagen, ein Punktesystem zu etablieren, das pädagogische, familiäre und soziale Aspekte berücksichtigt und danach die Plätze zu vergeben. Dies wurde vom Gemeinderat erstmal nicht angenommen. Weiteren Antragspunkten, die alle zum Inhalt hatten, dass sich die Gemeinde mit beiden Einrichtungen zusammensetzt und über mögliche Strategien spricht, folgte das Gremium dann aber mit nur einer Gegenstimme.

Forderung nach klaren Regeln

Derweil meinte Marganus, es wäre gut, auch in der Mittagsbetreuung, in der man derzeit Plätze nur jeweils für ein Jahr bekommt, Vierjahresverträge mit den Eltern zu schließen. Was hieße, dass künftig auch Erstklässler in den Hort müssen. „Wir müssen damit beginnen, klare Regeln aufzustellen“, sagte sie. So voll, wie die „Mitti“ im Moment sei, könne mit den Schützlingen überhaupt nicht gescheit gearbeitet werden. „Wir wollen die Kinder dort aber nicht nur abfüttern.“

Rathauschef Patrick Ott (ÜWG) versuchte während der Sitzung immer wieder, die Dramatik des Themas zu relativieren. „Immerhin“, meinte er, „können wir allen Kindern einen Platz anbieten. Andere Gemeinden würden sich darüber freuen“. Christine Kammermeier, SPD: „Wir müssen das Gefühl, dass eine Ungleichbehandlung besteht, rauskriegen aus der Gemeinde.“ Letztlich wurde beschlossen, sich im dritten Quartal mit den Einrichtungen und den Eltern zusammenzusetzen. Um eine Lösung zu finden.