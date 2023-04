Baierbrunn muss ans Ersparte

Von: Andrea Kästle

Teilen

Eins der großen Projekte, die die Gemeinde Baierbrunn in den nächsten Jahren stemmen will, sind Sanierung und Erweiterung der Grundschule. 24,9 Millionen Euro wird das Ganze unterm Strich kosten. © Andrea Kästle

Baierbrunn kommt finanziell noch um die Runden, braucht aber dringend mehr Gewerbe, um sein Polster aufzufüllen.

Baierbrunn – Schon im vergangenen Jahr hatte es in Baierbrunn Diskussionen gegeben um den Haushalt, bei denen sich zeigte, dass sich der Gemeinderat in manchem einfach zu wenig „mitgenommen“ fühlt. Heuer wurde das Zahlenpapier von vornherein gründlich im zuständigen Ausschuss vorberaten – und trotzdem gab es jetzt bei der Verabschiedung im Gemeinderat wieder Debatten.

Der Verwaltungshaushalt hantiert im laufenden Jahr mit 13,1 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt, der die Investitionen der Gemeinde finanziert, stehen 7,2 Millionen Euro zur Disposition. Eine Besonderheit ist, schreibt die Verwaltung in die Beschlussvorlage, dass der Verwaltungshaushalt keinen Überschuss erwirtschaften kann – im Gegenteil, er kommt mit dem, was an Einnahmen angenommen wird, nicht einmal aus, um die laufenden Kosten im Rathaus zu decken.

Um alles finanzieren zu können, was auf der To-Do-Liste steht, muss Baierbrunn also an die Rücklagen gehen, eine Entnahme von 5,7 Millionen Euro steht auf dem Papier. Am Ende des Jahres hat die Gemeinde dann noch, wenn alles so eintritt, wie jetzt veranschlagt, 8,6 Millionen auf der hohen Kante.

Baierbrunn gehört zu den 50 wohlhabendsten Gemeinden in Bayern

Man habe allerdings, stellte Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) im leicht gereizten Klima der Diskussion klar, sehr konservativ gerechnet. An Gewerbesteuereinnahmen habe man 4,5 Millionen prognostiziert, er gehe davon aus, dass eine Million mehr hereinkommen wird. „Wir liegen gut im Plan“, sagte er zu den Steuereinnahmen allgemein. Zudem gehöre Baierbrunn zu den 50 wohlhabendsten Gemeinden in Bayern. Man müsse sich keine Wünsche verkneifen, eher zusehen, dass weitere Betriebe in die Kommune kommen: „Die entscheidende Schraube ist die Gewerbesteuer.“

Kritik, dass große Vorhaben nicht im Investitionsplan stehen

Kritisiert wurde im Gremium, dass die Zahlen aus den Vorberatungen an verschiedenen Stellen nicht mehr identisch sind mit den Zahlen des letzten Haushaltsentwurfs. Christine Zwiefelhofer, parteifrei, entdeckte bei Durchsicht einige Posten, die teils in sechsstelliger Höhe abweichen von dem, worüber der Finanzausschuss beraten hatte: „Ich verstehe es nicht.“ Bauamtsleiter Patrik Kohlert meinte, das liege daran, dass inzwischen Rechnungen beglichen worden seien. Derweil monierten einige Gemeinderäte, dass der Investitionsplan die großen geplanten Vorhaben für die nächsten Jahre nicht enthalten. Es sei weder Geld vorgesehen für die 1250-Jahr-Feier, die 2026 ansteht, noch fürs Windrad, mit dem sich Baierbrunn im Forstenrieder Park beteiligen will, ebenfalls fehlen Maßnahmen im Straßenbau. Ursula Kuhn, Grüne: „Ich habe Bauchschmerzen, wenn überhaupt keine Eckdaten da sind.“ Felix Maiwald, CSU, mahnte, auf lange Sicht komme die Gemeinde nicht ohne eine vorausschauende Gesamtplanung, einen Ortsentwicklungsplan also, aus.

SPD-Gemeinderätin Christine Kammermeier stellte irgendwann fest: „Es ist bitter, das die Haushaltsdiskussion auch heuer holprig war.“ Letztlich wurde das Papier aber einstimmig abgesegnet.

Haushalt in Zahlen

In der Verwaltung sind die großen Brocken auf der Ausgabenseite zum einen natürlich die Kreisumlage, die 3,9 Millionen beträgt, außerdem die Personalkosten, die heuer mit 3,2 Millionen zu Buche schlagen. Große Investitionen sind die neue neue Grundschule (24,9 Millionen), die Bauleitplanung im Landschaftsschutzgebiet (98.000) und die neue Umkleide auf dem Areal des Sport- und Bürgerzentrums (1,8 Millionen Euro).