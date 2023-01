Heimat vieler Tiere: Naturschützer kämpfen um Erhalt der Wiese am Isarhang

Von: Andrea Kästle

Das Landschaftsschutzgebiet an der Hermann-Roth-Straße ist ein sensibles Areal, in dem viele Tiere beheimatet sind. © Andrea Kästle

Naturschützer wollen die geplante Bebauung an der Isarhangkante in Baierbrunn verhindern. Ein eigens gegründeter Verein kämpft für den Erhalt der Wiese.

Baierbrunn – Zwischen den Jahren, recht überstürzt, hat der Baierbrunner Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen, im beschleunigten Verfahren einen Bebauungsplan aufzustellen für das Landschaftsschutzgebiet gegenüber der Schule (wir berichteten). Der Bund Naturschutz hatte damals in der Sitzung vor der Abstimmung darum gebeten, etwas sagen zu dürfen zur Natur dort, was ihm aber nicht genehmigt worden ist. Jetzt holten die Beteiligten genau das nach, bei einer Infoveranstaltung im Sport- und Bürgerzentrum. Ein Bürger will nun sogar einen Verein gründen. um die Bebauung an der Isarhangkante zu verhindern.

Rund 80 Baierbrunner kamen ins Sport- und Bürgerzentrum, um sich über das Landschaftsschutzgebiet zu informieren. © Andrea Kästle

Rund 80 Besucher kamen, das Ganze wurde moderiert vom ehemaligen Rathauschef Wolfgang Jirschik (ÜWG). Die Atmosphäre: sehr konstruktiv und darauf bedacht, „Stimmung“ zu vermeiden. Nach dem offiziellen Teil allerdings bekam noch ein Bürger, Jan Biener, das Wort, der plant, einen Verein zu gründen – der sich gegen die Möglichkeit, dass dort, an der Isarhangkante, gebaut werden darf, engagieren will. Wie genau und mit welchen Schwerpunkten, ist noch nicht klar. Biener meinte, es habe ihn vor allem gestört, dass die Angelegenheit im Hopplahopp-Verfahren durchgezogen worden ist. „Es geht mir extrem gegen den Strich, wenn ich das Gefühl habe, dass Regeln nicht befolgt wurden.“

Zunächst aber gab es ein wenig Grundwissen über Flora und Fauna des Areals, von dem Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) in der Sitzung etwas salopp gemeint hatte, es handle sich ja „nur um eine Wiese“. Entsprechend auch die Überschrift des Abends: „Ist ja nur eine Wiese, oder?“

Heimat vieler Tiere

Manfred Siering, zusammen mit dem Schäftlarner Altbürgermeister Erich Rühmer, bis vor zwei Jahren Vorsitzender des Isartalvereins, erläuterte, dass der grüne Bereich gegenüber der Schule eben mitnichten „nur“ eine Wiese sei. Sondern: Lebensraum für die beiden Uhus, die in der Gegend ihren Horst haben („die Altvögel überfliegen die Fläche ständig“), außerdem Zuhause für Hohltaube, Grauspecht, Misteldrossel, Waldschnepfe und Insekten wie den Pinselkäfer. „Die Fläche ist ein unverzichtbarer Puffer zur Bebauung“, sie grenzt ans Naturwaldreservat Geuderleite und schließt das Flora-Fauna-Habitat im Bereich des Isarhangs ab. Siering, Ornithologe und schon lang beim Bund Naturschutz, meinte, anstatt die Wiese zu bebauen, solle man sie ökologisch optimieren, „wir brauchen Dauergrünland“.

Was das Areal so schützenswert macht, darüber klärte Manfred Siering vom Bund Naturschutz bei der Infoveranstaltung auf. © Andrea Kästle

Isartalverein will Isarhänge zum Naturschutzgebiet erklären lassen

Nach ihm erklärte Rühmer, dass der Isartalverein seit über 100 Jahren sich dafür einsetze, dass die Isarhänge endlich zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Es sei fraglich, ob das Landratsamt eine Bebauung im Landschaftsschutzgebiet überhaupt genehmigt. Ein beschleunigtes Verfahren, das man bis Ende 2022 eben beschließen konnte, bedeutet, dass keine Ausgleichsflächen geschaffen werden müssen und die sonst obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt.

Auch einige Gemeinderäte waren gekommen, manche von ihnen hatten in der Sitzung gegen das Verfahren gestimmt, manche waren dafür gewesen. Nath Ravindra von der FDP meldete sich auch zu Wort, er sagte, das Gremium habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) hatte an dem Abend einen anderen Termin.

Verein gründet sich

Der Verein, den Jan Biener noch im nächsten Monat gründen will, hat zum Ziel, die Wiese zwischen der vorhandenen Bebauung an der Hermann-Roth-Straße und den Containern zu erhalten. Er habe, sagt er, an alle Gemeinderäte geschrieben, daraufhin sei sein Mailpostfach übergelaufen. Viele Bürger hätten sich an ihn gewandt, manche nervte das „intransparente, überstürzte“ Vorgehen der Gemeinde, manchen ging es um den Erhalt des Ortsbilds, manchen um den Naturschutz.

Jan Biener will einen Verein gründen, um die Bebauung an der Isarhangkante zu verhindern. © Andrea Kästle

Es gehe dabei nicht nur um das Thema „Feldmäuse gegen Kapital“, sondern um etwas „Größeres“. Überall im Münchner Süden würden schließlich Landschaftsschutzgebiete „angeknabbert“. Eine Homepage ist vorbereitet und kann jederzeit gefüllt werden, „Isarschutz e.V.“ ist der vorläufige Arbeitstitel des Vereins. Jan Biener wohnt seit einer Dekade in Baierbrunn, er hat zwei Töchter, auf dem Weg in die Arbeit radelt er jeden Morgen durch die Hermann-Roth-Straße – und an der Wiese vorbei.