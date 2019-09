Neunjährige wird am ersten Schultag von Hund gebissen

An ihrem ersten Schultag ist ein neunjähriges Mädchen aus Baierbrunn auf dem Nachhauseweg von einem Hund gebissen worden. Der Halter kümmerte sich nicht.

Baierbrunn - Wie die Polizei mittelt, war das Mädchen am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf dem Tretroller mit Schulranzen auf dem Rücken unterwegs und wollte bei den Fahrradständern am Bahnhof vorbei, als sie von dem Hund angefallen wurde. Er biss sie in den Oberschenkel. Mit Schmerzen fuhr sie nach Hause und wurde von den Eltern zum Kinderarzt gebracht, der es ambulant versorgte. Jetzt sucht die Polizei nach dem Hundehalter. Der Mann ist etwa 70 Jahre alt, 1,75 Meter groß und trug nach der Beschreibung des Mädchens ein braunes Franzosenkappe mit Minischild. Der Hund hatte nach ihrer Einschätzung eine Schulterhöhe von 20 Zentimetern und ist schwarz-weiß gefleckt. Die Polizei bitten Zeugen, sich bei der Grünwalder Dienststelle unter 089/641440 zu melden.

Lesen Sie auch: Hund attackiert Mädchen: Halterin haut einfach ab