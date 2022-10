Zu nah an Kunstrasenplatz: Sportverein will Bäume fällen lassen - Gemeinderat ist dagegen

Von: Andrea Kästle

Teilen

Drei Linden sind dem SC Baierbrunn ein Dorn im Auge. Sie würden den Kunstrasenplatz vermoosen und mit Laub behindern. Daher stellte der Verein den Antrag, die Bäume fällen zu lassen. © dpa

Drei Linden sind dem SC Baierbrunn ein Dorn im Auge. Sie würden den Kunstrasenplatz vermoosen und mit Laub behindern. Daher stellte der Verein den Antrag, die Bäume fällen zu lassen.

Baierbrunn – Der Kunstrasenplatz – das ist so eines der Dauerprojekte, die die Gemeinde Baierbrunn jahrelang beschäftigt haben. Jetzt wurde der Spielfeld-Untergrund endlich gebaut, es fehlt nur noch die Einfriedung. Seit August wird darauf trainiert. Im jüngsten Gemeinderat ging es nun darum, wie man verfahren soll mit drei alten, 20 Meter hohen Linden, die zwischen der neuen Spielwiese und der Tartanbahn stehen.

Der SC Baierbrunn hatte beantragt, sie zu fällen, die Nähe der Bäume könne bedeuten, dass der Kunstrasenplatz vermoost.

Experten-Vorschlag überzeugt

Das wollte der Gemeinderat dann doch nicht, die Bäume sind geländeprägend. Auch die Verwaltung hatte im Vorfeld schon Alternativen überlegt, ein Experte meinte klar: Das Beste sei, einen „Wurzelvorhang“ zu errichten. Um zu verhindern, dass die Wurzeln die Tartanbahn einmal ausbeulen. Ansonsten würde Laub ja auch von anderen Bäumen, nicht nur von den Linden, auf den Kunstrasenplatz fallen. 6000 Euro kostet die Maßnahme, die letztlich mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

Erstaunt hat die Beteiligten, dass die Sperre relativ lang und auch breit ausfallen muss, errichtet werden muss sie zu beiden Seiten der betroffenen Bäume. Was natürlich aufwendig ist. „Ich kann es mir schwer vorstellen“, meinte entsprechend in der Sitzung SPD-Gemeinderat Anton Ley.

Nur eine Stimme für die Fällung

Letztlich war nur Christine Zwiefelhofer (parteifrei) dafür, die Bäume umzusägen, wenn die in ihren Möglichkeiten eingeschränkt würden, könnten Sie dem nächsten Sturm nicht standhalten. „Ich fürchte, es funktioniert nicht so, wie Ihr euch das vorstellt.“ Das überwiegende Gros im Gremium wollte die Linden jedoch erhalten, Tanja König von den Grünen sagte: „Die Bäume sind einfach nicht ersetzbar.“ Ravindra Nath von der FDP hatte noch vorgeschlagen: „Wäre Nichtstun nicht auch eine Alternative?“ So schlimm sei doch auch wieder nicht, wenn sich die eine oder andere kleine Welle bilden würde auf der Laufbahn.

Gesamtes Areal verändert sich

Rund 560 000 Euro wird der Kunstrasenplatz am Ende gekostet haben. Die Laufbahn wird auch überregional genutzt, also nicht nur von Baierbrunnern. Das ganze Areal wird sich in naher Zukunft weiter verändern, unter anderem ist ja auch schon eine neue Umkleide beschlossen, die die derzeitige Baracke neben dem Haus für Kinder ersetzen soll. Dafür kommt dann wirklich die Kreissäge zum Einsatz, vier Bäume, eine Vogelkirsche und drei Ahorne, werden dem Neubau weichen müssen - was das Gremium auch noch beschlossen hat. Ohne Diskussion. ANDREA KÄSTLE