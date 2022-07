Baierbrunn unterstützt Verein „Mittendrin“ mit Raummiete von monatlich 1000 Euro

Von: Andrea Kästle

Teilen

Einen Sommer lang haben sie in Baierbrunn ihren mobilen Eisstand betrieben: Stephanie Lichtenberg, Monika Langer, Norbert Piedl, Petra Bokoswki und Janet Cocciatore (v.l.) vom Verein Mittendrin in Baierbrunn. © Andrea Kästle

Mit einem Eiswagen hat sich der Verein „Mittendrin“ von vor einiger Zeit viel Sympathie erworben. Es kam ein vielfältiges Programm hinzu. Die Gemeinde hat zunächst gezögert, jetzt hilft sie ihm.

Baierbrunn – Wohl selten hat ein Verein eine Gemeinde derart in Schwung gebracht wie den munteren Mitgliedern von „Mittendrin“ das in Baierbrunn gelungen ist. Die Beteiligten sind vor gut einem Jahr öffentlich in Erscheinung getreten mit einem Eiswagen, vor dem sich seither bei schönem Wetter durchaus auch kleine Schlangen bilden, und heuer im Februar haben sie dann eigene Vereinsräume eröffnet, in denen seither so gut wie jeden Tag Programm ist. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, den Verein, wie gewünscht, finanziell zu unterstützen. Indem die Miete für die Räume jedenfalls bis Ende 2023 von der Gemeinde übernommen wird. 1000 Euro fallen da Monat für Monat an.

Pauschalbetrag gibt es nicht ohne Weiteres

Das Ganze ging allerdings nicht ohne Diskussion ab. Schon bei der Haushaltsdebatte hatte sich das Gremium nicht darauf einlassen wollen, „Mittendrin“ einfach so einen Pauschalbetrag zukommen zu lassen. Man wolle, hieß es damals, Nachweise dafür, was der Verein eigentlich leistet.

Kontinuität über Jahre fehlt noch

Die Nachweise sind nun ja da, reichten aber manchen im Gremium nicht, um nun einfach das Scheckheft zu zücken. Uwe Harfich von der SPD sagte: „Der Verein hat noch nicht über Jahre bewiesen.“ Ihm wäre es lieber gewesen, man hätte erst mal nur die Miete für ein halbes Jahr übernommen. Auch Felix Maiwald (CSU) bekräftigte noch einmal, ehe er dem Antrag dann aber auch zustimmte: „Die müssen sich erst noch weiter bewähren.“ Nicht ganz klar ist, ob die Mittel im Haushalt noch verfügbar sind, 35 000 Euro waren eingestellt worden für kulturelle Zwecke. Sollte der heuer fällige Betrag nicht gedeckt sein, kommt das Thema noch einmal in den Baierbrunner Gemeinderat.

Viel Lob vom Bürgermeister

Derweil betonte Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) mehrfach an dem Abend im Sitzungssaal, wie toll es sei, was „Mittendrin“ leistet: „Der Treffpunkt in der ehemaligen Sparkasse wird super angenommen und bereichert unser Ortszentrum. Es ist sehr schön zu sehen, welche Dynamik der Verein entwickelt hat.“

Auch Altbürgermeisterin zollt Respekt

Altbürgermeisterin Christine Kammermeier von der SPD pflichtete ihm bei und sie sagte: „Ich habe großen Respekt dafür, was die Beteiligten in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt haben. Ich bin ganz massiv dafür, sie zu unterstützen. Alle anderen Vereine zahlen ja auch nichts für ihre Räume.“

Ähnlich argumentierte auch Gemeinderätin Tanja König von den Grünen: „Das Geld ist dem Verein absolut zu gewähren.“ Die Aktiven seien „mit viel Kraft darum bemüht, Menschen zusammen zu bringen. Das ist vorbildlich“.