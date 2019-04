Zwei Brüder zündeln - Wiese gerät in Brand 

Hinter dem Waldgasthof Buchenhain hat‘s am Sonntagmittag gebrannt - zwei Buben hatten gezündelt. T

Baierbrunn - Trockenes Gras stand in Flammen, die Feuerwehr Baierbrunn konnte den Bodenbrand rasch löschen. Einige Schaulustige beobachteten am Sonntag gegen 12.35 Uhr das Geschehen – unter ihnen war ein 12-Jähriger Bub, der Rußflecken am T-Shirt hatte. Gleich hinter stand ihm sein Vater, der ihm den dringenden Rat gab, er möge sich doch an die soeben eingetroffene Polizei wenden, berichtet Joachim Weber von der Polizei Grünwald. „Es gab ein schnelles Geständnis.“ Der Zwölfjährige erzählte den Beamten, er habe mit seinem sechsjährigen Bruder gezündelt. Als das Gras zu brennen anfing, habe er die Eltern informiert, die sofort die Feuerwehr riefen. Gut 600 Quadratmeter Wiese wurden in Buchenhain in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden auf etwa 3000 Euro geschätzt.