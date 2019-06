Nach Verlust seiner Hand: Nächster schlimmer Rückschlag für Wirt von „Rosins Restaurants“

Roman Schmoll muss derzeit einige Rückschläge verkraften. Vergangenes Jahre verlor der TV-Wirt bei einem Unfall eine Hand, nun muss er seinen Gasthof schließen. Doch aufgeben will er nicht.

Baierbrunn–Die Tage sind gezählt: Am 31. Juli gehen im „Gasthaus zur Post“ die Lichter aus. Eine Entscheidung, die aber nicht von den Wirtsleuten Roman Schmoll und seine Lebensgefährtin Martina Kurucová gefällt worden ist. Sie waren erst einmal richtig geschockt, als die Kündigung des Pachtvertrages ins Haus flatterte. „Wir hätten uns gewünscht, hier zu bleiben.“ Nun sucht das Wirtspaar ein neues Lokal.

Nach ersten Informationen soll der Gasthof saniert und in Wohnungen oder Apartments umgebaut werden, ein weiteres Haus soll sich anschließen. „Eine erste Voranfrage hatten wir in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses“, bestätigt Bürgermeister Wolfgang Jirschik (ÜWG). Details dazu gäbe es allerdings noch nicht. Der Antrag auf Vorbescheid zum „Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage sowie eine Nutzungsänderung von Hotel zu Wohnungen“ steht jedenfalls auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 25. Juni.

Bauarbeiten und Hotelschließung bedrohen die Existenz der Wirtschaft

+ Mit einer Messer-Prothese, die extra für ihn angefertigt wurde, kann Roman Schmoll auch nach seinem Unfall weiter in der Küche arbeiten. © Achim Frank Schmidt Vor drei Jahren hatte Roman Schmoll gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin den Gasthof mit dem gemütlichen Biergarten übernommen – und erst einmal kräftig investiert. „Rund 70 000 Euro“, sagt der 58-Jährige. Der Löwenanteil floss in eine neue Küche. „Die war rund 40 Jahre alt, nix hat mehr richtig funktioniert.“ Böhmische, bayerische und österreichische Gerichte bot der gebürtige Karlsbader seinen Gästen, die auch aus dem dazugehörigen Hotel kamen, an. Doch dann schloss dieses vor rund zwei Jahren – „und da fehlten mir halt auch ein großer Teil der Kunden.“

Ebenso nicht geschäftsfördernd war die sechsmonatige Vollsperrung der B 11 in Hohenschäftlarn 2016. „Viele Gäste kamen aus Wolfratshausen oder Geretsried. Da überlegt man es sich zweimal, ob man einen kilometerlangen Umweg machen will.“

Gasthaus in Baierbrunn bekommt Hilfe von Fernsehkoch Frank Rosin

Schmoll und Kurucová holten sich Fernsehstarkoch Frank Rosin, um mit seiner Hilfe wieder auf die Beine zu kommen. „Nur noch böhmisch-bayerische Küche, keine Pizza oder Gyros mehr“, lautete dessen Plan für die Zukunft. Und alles übersichtlicher.

Böller explodiert in der Hand von Roman Schmoll

Doch dann kam der 18. August 2018. Schmolls Sohn Raphael feierte seinen sechsten Geburtstag. Die Stimmung im Biergarten war ausgelassen, Schmoll stand am Grill. Das Geburtstagskind fand eine alte Rakete und bat den Vater, diese anzuzünden. Der Böller explodierte und riss Schmoll die rechte Hand weg. Es war ein Schock für die ganze Familie.

Wirt muss Gasthof aufgeben: Die Liebe gibt ihm Kraft

Aber aufgeben kam nicht in Frage: Kaum aus dem Krankenhaus zurück, stand der 58-Jährige wieder bei Gemüse und Fleisch in der Küche, am Armstumpf eine Prothese mit integriertem Messer- und Hackebeil-Aufsatz. Seinen Optimismus und seine Lebensfreude wollte er sich durch den Unfall auf keinen fall nehmen lassen. Woher nur nimmt der Baierbrunner die Kraft, immer vorwärts zu schauen, nie aufzugeben? Die Antwort steht neben ihm. Martina Kurucová, 43 Jahre, gelernte Köchin und Betreiberin einer Fahrschule in Tschechien – und seit vier Jahren die Frau an seiner Seite. Kennengelernt hat sich das Paar bereits vor über 20 Jahren, damals, als Schmoll noch den Gasthof zur Linde in Wolfratshausen betrieb. „Er hat immer gesagt, ,Warte, eines Tages krieg ich dich’“, erzählt die Wirtin und lacht. Dieses ,eines Tages´ sollte 15 Jahre später sein, nämlich, als Schmolls ältester Sohn bei ihr den Führerschein machte. Knapp sechs Monate später packte Kurucová ihre Koffer und die beiden Kinder und zog für ihre große Liebe nach Baierbrunn, gemeinsam machten sie den Traum einer Wirtschaft wahr. „Ich denke, ich hatte eine Brille mit 12 rosa Dioptrien auf“, sagt sie rückblickend. Doch auch sie ist eine Kämpferin. „Wir schaffen das.“

Nach Rückschlägen: Suche nach einem neuen Lokal

Trotz aller Rückschläge möchten beide unbedingt im Gastronomiebereich bleiben, dafür hängen sie mit zuviel Herzblut an ihrem Beruf. Jetzt suchen sie „eine kleinere Wirtschaft, so mit 50 Innenplätzen und Biergarten, die man auch zu zweit betreiben kann.“ Die Küche würden sie mitbringen, ebenso das Konzept. „Wir bleiben bei den Gerichten aus der Heimat.“ Schmoll hält kurz inne und lacht. „Und, weil wir ja flexibel sind: Sollte jemand doch Gyros wollen – Vorbestellung genügt.“