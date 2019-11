Feuerwehr will neues Fahrzeug: Pikante Diskussion schaukelt sich hoch

Lang ist in Baierbrunn diskutiert worden, ob die Feuerwehr wirklich ein neues Löschgruppenfahrzeug braucht. Jetzt hat der Gemeinderat der Ausschreibung zugestimmt, mit einer Gegenstimme.

Die kam von Bernhard Ketterl (CSU), der immer wieder bei den Diskussionen in den vergangenen Monaten gemeint hatte, das alte Fahrzeug der Feuerwehr halte durchaus noch her: „Das kann man doch noch 20 Jahre fahren.“

Neues Feuerwehrfahrzeug in Baierbrunn? Zu Reizthema hochgeschaukelt

Mit der Zeit hatte sich das Ganze, auch weil die Kommandanten ja jeweils in die Sitzungen gekommen waren und ihr Anliegen auch erläutern hatten dürfen, zu einem Reizthema hochgeschaukelt. Die Kommandanten kündigten sogar ihren Rückzug an. Weshalb es kein Zufall gewesen sein dürfte, dass bei der Bürgerversammlung Landrat Christoph Göbel (CSU) nicht nur, wie er es immer macht, sämtlichen ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde dankte, sondern ausdrücklich noch einmal die Verdienste der Floriansjünger im Dorf lobend hervorhob.

Überarbeitete Ausschreibung zu Feuerwehrfahrzeug: „So übersichtlich hätte ich es gern schon früher gehabt“

Auch Christine Zwiefelhofer von der ÜWG war in der Vergangenheit jeweils skeptisch gewesen, vor allem, was die gewünschte Ausstattung des HLF 20 betraf. Mit der jetzt noch einmal überarbeiteten Ausschreibung konnte die Gemeinderätin jedoch etwas anfangen. „Das ist jetzt für mich im Detail nachvollziehbar. So übersichtlich hätte ich es gern schon früher gehabt“, meinte sie. Rund 450 000 Euro hat die Gemeinde für die Neuanschaffung des Löschgruppenfahrzeugs veranschlagt.

