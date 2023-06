Bürgerbegehren zulässig: Kampf um die Hangkante hat begonnen

Von: Andrea Kästle

Soll hier im sensiblen Landschaftsschutzgebiet gebaut werden dürfen oder nicht? Darüber gehen die Meinungen in Baierbrunn auseinander. © ak/Archiv

Das Bürgerbegehren zu umstrittenen Bebauung an der Hangkante in Baierbrunn ist zulässig. Die Gemeinde plant, dem ein Ratsbegehren entgegenzusetzen.

Baierbrunn – Jetzt ist das Bürgerbegehren in Baierbrunn gegen die Bebauung des Landschaftsschutzgebietes gegenüber der Schule ganz offiziell zugelassen. In einer Sondersitzung hat der Gemeinderat das Ganze abgesegnet – gegen die Stimmen der CSU-Räte Felix Maiwald und Christian Zühlcke. Damit können innerhalb der nächsten drei Monate die Baierbrunnerinnen und Baierbrunner abstimmen über die Frage, ob das Bauleitverfahren für das sensible Areal auf der Isarhangkante eingestellt werden soll oder nicht. Wie es aussieht, wird die Verwaltung ein Ratsbegehren dagegen stellen. Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) kündigte das an, Genaueres wird das Gremium in der Juli-Sitzung beschließen.

Abstimmung am Abend der Landtagswahl

Wie Ursula Kuhn (Grüne), die von Anfang an dagegen war, dass die Gemeinde diesen besonderen Flecken Grund preisgibt, eigens betonte, kann in Abstimmung mit der Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“ der Termin für den Entscheid auch verschoben werden. Zwei Wochen nach Ablauf der Frist wären ja Landtagswahlen, was der Gemeinde natürlich Kosten und Aufwand sparen könnte. Auch die Bürgerinitiative würde die Abstimmung gern mit der Wahl zusammenlegen.

Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) nutzte die Sitzung, deren öffentlicher Teil über eine Stunde später begonnen hat als angekündigt, wegen interner Diskussionen zum Thema, um „Transparenz herzustellen“. Die rund 20 Besucher erfuhren, dass das anvisierte Baufenster, dessen mögliche Ausgestaltung im Bebauungsplan erst noch festgelegt wird, 4800 bis 5200 Quadratmeter betragen wird. Auf jedem der drei Grundstück sind jeweils zwei Wohneinheiten erlaubt, „das sind maximal sechs Wohngebäude“, sagte Ott. Unter Umständen würde das nicht ausgenutzt, könne ja auch sein, dass Gebäude entstehen, in denen sich zwei Wohnungen befinden.

Hermann-Roth-Straße als Erschließung des Schulstandorts erweitern

Die Schulwiese, die die Gemeinde dafür im Gegenzug erwerben kann und die als Sozialfläche ausgewiesen werden wird, umfasst 4650 Quadratmeter. Zusätzlich bekommt die Gemeinde, worum immer wieder gestritten wurde, Grund, um die Hermann-Roth-Straße als Erschließung des Schulstandorts erweitern zu können. Und gesichert sei damit auch, war nach der Sitzung zu hören, dass die Baustelle für den auf dem Schulhof geplanten Schulneubau überhaupt eingerichtet werden kann – auch dafür braucht es natürlich Platz.

17 000 Quadratmeter umfasst das Landschaftsschutzgebiet gegenüber der Schule, fast ein Drittel der Fläche würde damit herausgenommen aus dem Landschaftsschutz. „Der Gemeinderat“, betonte Ott, „hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Es sei darum gegangen, „das Beste für die Schule“ herauszuholen.

Fragestellung anpassen

Unter den Zuhörern waren vor allem Baierbrunner, die das Bürgerbegehren mit auf den Weg gebracht haben. Wie der von der Gemeinde eingeschaltete Rechtsanwalt Jürgen Greß ausführte in der Sitzung, gehe weder mit der Fragestellung des Bürgerbegehrens noch mit der Begründung eine „Irreführung“ der Bürger einher. Einziger möglicher schwieriger Punkt, den die Gemeinde aber vernachlässigen will: dass das Areal in der Fragestellung als „Landschaftsschutzgebiet“ bezeichnet wird, das es ja auch ist. Das sei aber schon Teil der Begründung, die normalerweise nicht mit einfließen soll in die Fragestellung. Robert Gerb von den Grünen appellierte, um nichts zu riskieren, an die hinten sitzenden Initiatoren, das noch zu ändern.