Café oder Wirtschaft im Sportzentrum Baierbrunn

Von: Andrea Kästle

Das Sport- und Bürgerzentrum in Baierbrunn, vielleicht bald auch ein Gastronomiebetrieb. © Andrea Kästle

Der Gemeinderat Baierbrunn lässt untersuchen, ob sich eine Gastronomie im Sport- und Bürgerzentrum einrichten lässt.

Baierbrunn – Das Sport- und Bürgerzentrum in Baierbrunn ist eins dieser Gebäude, die sich Gemeinden mal geleistet haben und die eigentlich aus der Zeit gefallen sind. Es wird genutzt von Vereinen, ist aber damit nicht ganz ausgelastet. Man könnte mehr draus machen, fand der Gemeinderat schon im Januar diesen Jahres und beauftragte die Verwaltung, mal eruieren zu lassen, ob sich dort ein Café oder ein Restaurant lohnen würde. Jetzt haben die Grünen-Gemeinderäte Peter Tilmann und Robert Gerb und Alexander Lechner von der ÜWG noch einmal einen Antrag gestellt, der genau darauf abzielt.

Nur eine Gegenstimme

Nach mittellanger Beratung beschloss das Gremium: dass der alte Beschluss im Rathaus nun endlich umgesetzt werden solle. Es gab nur eine Gegenstimme. Tilmann, Gerb und Lechner hatten zusätzlich angeregt, einen Runden Tisch mit Vertretern der beteiligten Vereine und Gemeinderäten zu initiieren. Um sich auszutauschen darüber, was sich wer im Sport- und Bürgerzentrum vorstellen könnte.

Runder Tisch mit den Vereinen

Im Gremium überwog aber die Meinung, dass das, der Runde Tisch, eigentlich der zweite Schritt vor dem ersten sei. Denn erst einmal müsse man rausfinden, ob eine Gastronomie überhaupt eingerichtet werden kann in dem Gebäude und in welcher Form die dort dann möglich wäre. Ein entsprechendes Gutachten soll nun in Auftrag gegeben werden, alle Beteiligten wünschten sich, dass nun was vorwärtsgeht.

Erschließung des ganzen Areals über die Bundesstraße 11

Anton Ley von der SPD erweiterte das Diskussionsfeld und meinte, eine Gastronomie im Sport- und Bürgerzentrum sei nur denkbar mit einer neuen Erschließung des ganzen Areals über die Bundesstraße 11. Darüber denkt die Gemeinde bereits seit vielen Jahren nach, es war auch sogar schon mal ein Kreisel geplant auf der B 11, um sich die Abbiegespur zu sparen. Das Vorhaben wurde dann aber wieder schubladisiert.

Themen Straße und Gastronomie nicht vermischen

Auch Uwe Harfich, ebenfalls SPD, war der Ansicht: „Wir brauchen die Straße zur Entlastung.“ Letztlich meinte die Mehrheit im Gremium aber, man solle die beiden Themen, die Straße und die Gastronomie, nicht vermischen.