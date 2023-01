Der Baierbrunner Trachtler Franz Thalhammer ist im Alter von 73 Jahren gestorben

Von: Andrea Kästle

Ein kantiger Mensch, aber eine Institution: Franz Thalhammer, wie man ihn kannte, hier bei einer der Proben vor dem Gaufest 2018 in Baierbrunn. © ak

Mit 74 Jahren ist Franz Thalhammer, der bei de Georgenstoana gewirkt hat, nach kurzer Krankheit gestorben. Nicht nur für den Verein ist er unersetzlich.

Baierbrunn – Jahre-, nein jahrzehntelang ist er dagesessen, wenn die Trachtler wieder eine Probe hatten oder sonst eine Veranstaltung, die Musikbegleitung erforderte. Am Bühnenrand. Auf einem Stuhl. Und blickte völlig unbeweglich vor sich hin. Spielte seine Musik auf der Ziehharmonika, immer perfekt, immer passgenau. Franz Thalhammer gehörte zu den Georgenstoana, den Baierbrunner Trachtlern eben, wie das Wetter zur Welt. Er war immer da. Jetzt ist er nach kurzer Krankheit gestorben.

An Weihnachten hatte er noch aufgespielt im Verein, auch Silvester hat Thalhammer, der jetzt dann 74 geworden wäre, mit Freunden gefeiert. Letztlich ist es so, dass die Trachtler in der kleinen Gemeinde ohne ihn nicht denkbar waren in den letzten Jahrzehnten. Seit 1976 war er dort als Vereinsmusikant tätig, ehrenamtlich freilich, wie Trachtenvorstand Richard Händl bei der Trauerfeier berichtet. Er habe sich lediglich aus Spaß eine Essenseinladung ab und an ausbedungen. „Dieser Vertrag wurde bis heute gerne erfüllt!“

Beim Maibaumaufstellen den Takt vorgegeben

Bei zehn Maibaumaufstellungen hat Franz Thalhammer in all den Jahren den Takt vorgegeben, er hat drei Gaufeste in Baierbrunn (1978, 1998 und 2018) musikalisch begleitet, unzählige Grillabende und Vereinsfeste mit seiner Musik bereichert. Von 2003 bis 2015 war er zudem Erster Vorstand im Verein, den er durchaus geprägt hat. Es gab Dinge, die mochte Franz Thalhammer nicht – und das merkte man ihm dann auch an. „Freundlich zu sein nur um der Freundlichkeit willen, das war nicht sein Ding“, sagt die Gemeinderätin Christine Zwiefelhofer über ihn, die mit ihm gut befreundet war.

Gebürtiger Baierbrunner

Thalhammer war gebürtiger Baierbrunner, seine Großeltern hatten einen kleinen Hof, der dort stand, wo heute die Sparkasse ist und das Ärztehaus. Noch seine Eltern haben das alte Anwesen abreißen lassen, bis aufs Austragshäusl, in dem inzwischen Thalhammers Enkelin wohnt. Thalhammer selbst wohnte im Ärztehaus im ersten Stock. Er hatte Werkzeugmacher gelernt, war aber dann viele Jahre als Musiker tätig bei der Bundeswehr, wozu er jedoch nach Regensburg pendeln musste. Und nachdem er dann seine Emmy kennengelernt hatte im Schäftlarner Fasching, gab er den Job auf. Und arbeitete wieder als Werkzeugmacher im Bayerischen Beschussamt.

„Die Musik“, sagt Christine Zwiefelhofer, „war sein Leben“. Nein, er beherrschte nicht nur die Ziehharmonika blind, er spielte ebenso virtuos Querflöte, außerdem Klavier. Auch auf der Oidn Wiesn in München war er bisweilen zu hören. Er hatte für die Gemeinde zwei Plattler komponiert, die die Maimusi auch immer wieder aufgeführt hat. Es gab bei den Trachtlern in der Gemeinde keinen Festtag ohne Franz Thalhammer. Und keine Probe war ihm zu klein, um dort nicht aufzuspielen.

Musik war der Lebensinhalt

Dabei hat der Mann, dem die Musik wohl Lebensinhalt gewesen ist, sehr viel wegstecken müssen – und man kann sich nur wundern, dass er nicht irgendwann einfach aufgegeben hat. In den letzten Jahren waren nicht nur die erste Frau seines Sohnes mit dem ältesten Enkel tödlich verunglückt. Sondern 2022 starb dann auch noch der Sohn – und Thalhammers Frau Emmy wurde krank. Wenigstens haben die beiden erleben dürfen, dass sie noch drei weitere Enkel bekamen.

In manchen Punkten unerbittlich

„Wir haben immer gewusst, wie wir ihn nehmen müssen“, meint Zwiefelhofer. Thalhammer sei in manchen Punkten „unerbittlich“ gewesen, aber „bodenständig und geradlinig“. Christine Zwiefelhofer sagt auch: „Keiner kann ihn ersetzen.“

Thalhammer wurde mehrfach geehrt, unter anderem erhielt er von der Bayerischen Trachtenjugend die Ehrennadel in Silber, der Loisachtaler Gauverband überreichte ihm 2016 eine „Urkunde für besondere Verdienste“. Zu seiner Beerdigung kamen unheimlich viele Leute. „Es war“, sagt Zwiefelhofer, „eine würdige Verabschiedung“. Richard Händl: „Der Trachtenverein wird erst im Laufe der Zeit merken, welche große Lücke der Tod vom Franz hinterlässt.“