41-jähriger Drogenfahrer parkt seinen Kia auf einer Leitplanke - Er war ohne Führerschein unterwegs

Von: Max Wochinger

Teilen

41-jähriger Drogenfahrer parkt seinen Kia auf einer Leitplanke. Er war ohne Führerschein unterwegs. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Unfallfahrer hatte sein Auto genau mittig auf einer Leitplanke in Baierbrunn abgesetzt. Ein Abschleppdienst brachte den Kia in eine Verwahrstelle der Polizei.

Baierbrunn - Ein 41-Jähriger aus Geretsried verursachte am Samstagabend einen spektakulären Unfall in Baierbrunn. Er war mit seinem Kia auf der B11 in Buchenhain unterwegs, so die Polizei in Grünwald. An der Ecke Schulstraße driftete er wohl von der Straße ab und fuhr auf die Leitplanke auf.

Genau mittig abgesetzt

Dabei schaffte es der Geretsrieder, sein Auto genau mittig auf die Leitplanke zu setzen und dort zu parken. Zeugen verständigten die Polizei. Bei der Kontrolle des Unfallfahrers stellte sich heraus, dass er wohl Drogen oder Medikamente genommen hatte. Zudem besaß der 41-Jährige keinen Führerschein. Ein Abschleppdienst brachte das in der Luft hängende Auto in eine Verwahrstelle der Polizei. Der Unterboden des Kias wurde bei dem Unfall verkratzt, gegen den Fahrer ermittelt nun die Polizei.