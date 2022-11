Was für ein Jubiläum: Älteste Baierbrunnerin wird heute 100 Jahre alt

Von: Andrea Kästle

„Zufriedenheit, Gesundheit, Freude und innerer Frieden“: Das sind die Dinge, die im Leben wichtig sind, sagt Jubilarin Maria Rost, die heute 100 Jahre alt wird. An ihrer Seite: eines ihrer vier Kinder, Tochter Hedwig Rost. © kästle

Was zu einem erfüllten Leben gehört? Maria Rost überlegt eine ganze Weile, dann sagt sie: „Zufriedenheit, Gesundheit, Freude und innerer Frieden sind gute Begleiter“, ach, und Dankbarkeit gehöre auch noch dazu. Heute wird die älteste Baierbrunnerin 100 Jahre alt.

Baierbrunn - Dass sie auch als Mitsiebzigerin durchgehen würde, ist alles andere als Schmeichelei. Maria Rost ist geistig super fit, keine Frage, die sie nicht beantworten könnte.

Aufgewachsen ist sie in Augsburg, der Vater war Lehrer, später Gesangslehrer an der sehr fortschrittlichen Augsburger Singschule. Musik hat auch in ihrem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt, als Studentin im Nachkriegs-München sang sie in einem Chor französische und englische Lieder, auch in Baierbrunn war sie in einem Gesangs-Ensemble. Sie hat zwei Geschwister.

Als Schaffnerin in der Trambahn

1942, mitten im Krieg, machte sie ihr Abitur – nachdem sie vorher noch, weil die Nazis ihren Schulzweig bei den Englischen Fräuleins geschlossen hatten, die Schule hatte wechseln müssen. Sie musste dann erst mal ihren Arbeitsdienst ableisten, auf einem Bauernhof auf dem Land, dann wurde sie auch noch zum Kriegshilfsdienst eingezogen und war sieben Monate als Schaffnerin in verschiedenen Münchner Trambahnen eingesetzt. „Da habe ich München kennen und lieben gelernt“, sagt sie, teils hätten die Leute in Trauben draußen auf der Plattform gehangen. Die Fahrt nach Grünwald, weiß sie noch, kostete fünf Pfennig Sonderzuschlag. Auch viele Soldaten fuhren mit der Tram, „über deren Bemerkungen“, die gern anzüglich waren, „hab ich mich wahnsinnig geärgert“. Dann begann sie ein Praktikum in einer Apotheke, um später Pharmazie studieren zu können.

Aber erst mal ging der Krieg weiter und machte auch vor Augsburg nicht halt. Die schlimme Bombennacht im Februar 1944, in der die halbe Stadt in Trümmer gelegt worden ist, überstanden sie und ihre Familie im Luftschutzkeller, am nächsten Tag packten die Eltern die wichtigsten Dinge auf einen Schlitten – und zogen um ins Wochenendhäuschen auf dem Land, das sie Gott sei Dank besaßen. „Es war Winter, der Schnee voller Asche, darauf ist der Schlitten kaum gerutscht.“ Später wurde auch das Haus, in dem Maria Rost aufgewachsen war, zerstört.

Kein fröhliches Studentenleben

1945/46 gehörte die junge Frau zu den ersten Studenten und Studentinnen, die wieder in Frieden in München studieren konnten. Man erwartet jetzt eigentlich, dass Maria Rost erzählt von überschäumender Lebensfreude, die sie in dieser Zeit der wiedergewonnenen Freiheit gespürt habe, von einem Gefühl des Aufbruchs, das sie durchströmte. Aber so war es nicht. In ihrem Zimmer in der Schellingstraße fror sie viel, „ich lag mit Mantel im Bett“, auch tagsüber versuchte sie so, zu lernen. Abendvergnügen? Gab es noch kaum. „Ich erinnere mich mehr an Mühen und unangenehme Dinge.“

Nach vier Semestern wechselte sie das Fach und lernte jetzt die Sprachen der vormaligen Feinde, Französisch und Englisch. Freute sich an französischer und englischer Literatur. Ging in den Chor. Mochte das alles – und überließ dann doch ihrem Bruder, als der heimgekommen war aus der Gefangenschaft, ihren Studienplatz. Zog zurück nach Augsburg, arbeitete in einer Apotheke und lernte Adalbert kennen, ihren Mann, dessen Familie mit ihren Eltern befreundet gewesen ist.

Familie, Musik, Bücher und Religion

1951 haben die beiden geheiratet, 1960 siedelten sie nach Baierbrunn. Bücher, Literatur, Musik machten auch die Welt ihres Mannes aus, der beim Don-Bosco-Verlag eine Stelle bekommen hatte. Bald saß er in Baierbrunn für die ÜWG auch im Gemeinderat. Vier Kinder haben Maria und Adalbert Rost bekommen und groß gezogen. „Der Reichtum meines Lebens sind meine Kinder“, sagt Maria Rost. Eines davon ist Tochter Hedwig Rost, die als Musikerin und Künstlerin in der Region bekannt ist und mit ihrem Mann Jörg Baesecke die „Kleinste Bühne der Welt“ gegründet hatte.

Maria Rost erzählt, sie habe sich der Kirche im Dorf immer verbunden gefühlt, Religion gehörte zu ihrem Leben. Ansonsten: „Ich bin keine Person, die um sich selber viel Betrieb machen will. Ich bin eher zurückgezogen.“ Es dürfte allerdings keine Nachbarn geben, die ihr zum heutigen Geburtstag nicht gratulieren werden.