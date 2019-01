Finanzhilfe verdreifacht

Gemeinderat Baierbrunn bewilligt für Kulturarbeit 1500 Euro

von Andrea Kästle

Der Kulturverein Isartal ist, wenn man so will, einer der gesellschaftlichen Motoren der kleinen Gemeinde. Er lädt die Baierbrunner zu drei jeweils hochklassigen Konzerten im Jahr ins Pfarrheim. Jetzt will Vorsitzender Felix Maiwald die Aktivitäten ausweiten – auch in Richtung Literatur und Kunst. Er hat deshalb für heuer einen Zuschuss von 2500 Euro beantragt. Letztlich mochte der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung aber nur 1500 Euro bewilligen.