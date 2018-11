Für Schulneubau ist kein Geld da

Es hatte sich schon seit längerem abgezeichnet – die neue Baierbrunner Grundschule bleibt vorerst ein Luftschloss.

Baierbrunn – Die zweitkleinste Gemeinde im Landkreis hat momentan schlicht nicht das Geld, um einen Neubau aufs Wirthsfeld zu pflanzen. „Wir können es uns nicht leisten“, sagte Rathauschef Wolfgang Jirschik (ÜWG) bei der Bürgerversammlung ein weiteres Mal.

In seinem Vortrag nahm das Thema Schule dann auch den meisten Raum ein. „Wir müssen die Gegebenheiten hinnehmen, wie sie sind, die Fakten sind vorhanden“, hatte Jirschik seine Ausführungen begonnen. Seit eineinhalb Jahren hat die Gemeinde, sagte er, alles getan, um den Neubau auf den Weg zu bringen. Zuletzt waren Finanzberater im Rathaus, mit denen viele Möglichkeiten, den Wunsch zu finanzieren, durchgegangen worden sind. Private Partnership wurde ebenso überlegt wie die Möglichkeit, Tafelsilber in Form von Grundstücken zu veräußern. Letztlich erwies sich alles als nicht praktikabel. Jirschik sagte: „Wir müssen runtergehen mit unseren Ansprüchen und erst Finanzen aufbauen.“ Das heißt: Der Schulbau ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Er fügte im Pfarrsaal vorsichtig an: „Ich hoffe, dass das einigermaßen verdaut werden kann.“

Aber für die etwa 70 Zuhörer, darunter viele Gemeinderäte und Vereinsvorstände, schien das gar kein Problem zu sein. Zur Schule wurde nach dem offiziellen Teil keine Frage gestellt.

Erstmal ist ja auch klar, wie es weitergehen soll. Das Wirthsfeld, der schon lang beschlossene Standort für die neue Schule, soll trotzdem komplett überplant werden. Fachleute sollen dort schon einmal Schule, Hort und auch den schon lang geplanten Kunstrasen für die Fußballer platzieren – auf dem Papier eben.

Gebaut werden soll aber zunächst nur der Hort (und/oder die Mittagsbetreuung), was rund sechs Millionen Euro kosten dürfte. Das Schulhaus wird dann dazugestellt, sobald es die Finanzen erlauben. Einstweilen werden am jetzigen Standort, der wegen der mangelnden Erschließung ja nicht ausgebaut werden darf, wenigstens Pausenhof und Parkplätze erweitert.

Auf 22 Millionen Euro ist von Experten das ambitionierte Vorhaben der zweitkleinsten Gemeinde im Landkreis veranschlagt worden. Da war aber der Hort noch gar nicht dabei, eine Zweifachturnhalle allerdings schon. Jirschik sagte bei der Bürgerversammlung: „Bei den horrenden Preissteigerungen im Baugewerbe hätte es durchaus sein können, dass die Kosten auf 25 Millionen steigen.“ Tenor: Das wäre nicht zu verantworten gewesen. Denn auch wenn Baierbrunn momentan über Rücklagen in Höhe von zwölf Millionen verfügt, hat die Kämmerei kaum Spielraum. Nächstes Jahr wird eine saftige Kreisumlage in Höhe von 5,1 Millionen Euro fällig, Straßen gehören saniert, die Feuerwehr braucht ein neues Fahrzeug. Jirschik: „Die Rücklagen werden dahinschmelzen auf 1,5 Millionen.“

Der Rathauschef legte dar, dass die Zeiten, in denen Baierbrunn am dringendsten eine neue Schule brauchen würde, sowieso immer mit der Bauphase zusammengefallen wären. Die immer nur zwei- bis zweieinhalbzügige Grundschule wird nur in den Jahren 2021 und 2022 drei erste Klassen bilden müssen. „Dann gehen die Zahlen wieder auf insgesamt acht Klassen zurück.“ Die Gemeinde habe schließlich nicht vor, weitere Baugebiete auszuweisen. Wenn der Schweigerweg, an dem derzeit 30 Wohneinheiten entstehen, fertig ist, werden Bagger und Kran verschwinden aus der Silhouette der Gemeinde. Über Nachverdichtung ergibt sich ohnehin ein moderates Wachstum.

Wie gesagt – die Zuhörer an dem Abend schienen damit auch gar nicht zu hadern. Ihre Anliegen drehten sich um die B 11, auf der zu schnell gefahren wird, um unerzogene Hunde, uneinsichtige Herrchen und um den Christkindlmarkt, der heuer ausfällt. „Sie sind soweit zufrieden“, stellte Wolfgang Jirschik entsprechend nach fast drei Stunden fest.