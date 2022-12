Hangkante in Baierbrunn soll von Bebauung frei bleiben - Bürgermeister setzt sich nicht durch

Von: Andrea Kästle

Hier, im grünen Bereich der Gemeinde Baierbrunn, ab den Containern für die Mittagsbetreuung bis zum Bestand der Hermann-Roth-Straße, würden viele Eigentümer gern bauen. © Andrea Kästle

Einen Bebauungsplan für das Gebiet an der Hermann-Roth-Straße wird es vorerst nicht geben. Die Mehrheit der Gemeinderäte stellte sich quer.

Baierbrunn – Immer wieder stößt in Baierbrunn Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) mit dem Gemeinderat zusammen. Er hat kein Problem damit, Fehler einzuräumen und macht das im Zweifelsfall dann auch. Jetzt, in der letzten Sitzung des Gremiums dieses Jahres, verweigerten ihm die Kollegen mehrheitlich ein weiteres Mal die Zustimmung und entschieden mit 9:7 dagegen, einen Bebauungsplan für das Areal der Hermann-Roth-Straße aufzustellen.

Das Ganze wurde unter Punkt 16 an dem Abend verhandelt, einigermaßen spät also. Einigermaßen spät auch im Jahr, wie viele Gemeinderäte monierten: Ende Dezember ändert sich nämlich die Gesetzeslage. Dann wird das, was die Gemeinde unter Umständen will, nicht mehr so leicht durchzusetzen sein. Die Beteiligten ließen sich davon aber nicht beeindrucken.

Areal Landschaftsschutzgebiet

Denn: Der Bereich von Baierbrunn ist nicht irgendeiner. Das Areal ist Landschaftsschutzgebiet, das grüne Tafelsilber der Gemeinde, wenn man so will. Allerdings befindet sich am Ende der Hermann-Roth-Straße, in besonders idyllischer Lage also, die Grundschule. Auf der Hangkante, gegenüber der Schule, durfte die Gemeinde auf Privatgrund Container aufstellen für die Mittagsbetreuung. Dort ist auch die Schulwiese, auf der die Kinder spielen können in der Pause.

Was Ott jetzt wollte: dass die Gemeinde planungsrechtlich den Boden bereiten würde dafür, dass die Baulücke zwischen Mittagsbetreuung und Bestand geschlossen werden kann. Was der Gemeinde den Vorteil gebracht hätte, dass ihr im Gegenzug weiterhin die Schulwiese zur Verfügung steht und sie vielleicht auch den nötigen Grund bekommt, um die Hermann-Roth-Straße, die zum Teil sehr schmal ist, verbreitern zu können.

Eine prinzipielle Einigung wäre dem Bürgermeister recht

In der Sitzung sagte der Rathauschef mehrfach, dass es nicht darum gehe, jetzt schon Inhalte zu beschließen. Wichtig sei nur, meinte er, sich prinzipiell darauf zu einigen, an der Stelle im Gemeindegebiet eine Bauleitplanung anzugehen. „Dann haben wir einen Fuß in der Tür“, mit der Novellierung des Baulandmobilisierungsgesetzes ab 1. Januar werde es dann „ungleich komplizierter“, habe ihm der für die Gemeinde tätige Anwalt, ein Baurechtsexperte, erklärt. „Sie haben doch die Planungshoheit“, meinte auch Bauamtsleiter Patrik Kohlert.

Alle, die mit dem Bürgermeister mitgingen, etwa Christian Kaldenbach und Gisela Gojczyk (beide ÜWG) und Nath Ravindra (FDP), argumentierten ähnlich. „Wir entscheiden inhaltlich noch nichts“, „wir verlieren nichts, wenn wir zustimmen“, „wir verschaffen uns Zeit“, sagten sie.

Fuß in der Tür? „Wollen wir gar nicht“

Aber die Mehrheit im Gremium wollte gar keinen Fuß in der Tür haben. Zum einen wohl, weil sie sich ärgerte über das Prozedere von Ott, der nicht zum ersten Mal für ihren Geschmack zu wenig transparent vorgegangen sei. Peter Tilmann von den Grünen: „Ich fühle mich überfahren.“ Christine Kammermeier, SPD: „Wir werden unter Druck gesetzt.“

Gleichzeitig war ihnen eben auch das Thema zu heikel, um überstürzt einen Beschluss zu fassen. Ursula Kuhn (Grüne): Der Anwalt der Gemeinde sei Experte im Baurecht: „Da wundert es mich nicht, dass er uns zu diesem Schritt rät.“ Die neue Gesetzeslage ab 1. Januar konnte Grüne und SPD sowieso nicht schrecken, im Gegenteil. Sie bedeutet nämlich, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen eher fällig sind, mehr Ausgleichsflächen geschaffen werden müssen. „Da entsteht uns kein Schaden“, sagte Tilmann nach der Sitzung. Kammermeier fand zudem den angedachten Planungsumgriff von 8000 Quadratmetern zu groß. Auch wenn man den nicht ausschöpfen würde, so etwas schaffe nur Begehrlichkeiten, meinte sie. Eigentümer könnten dann klagen, um zu ihrem Recht zu kommen.

Gespräche mit Landbesitzern schwierig

Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Wie man sich vorstellen kann, lauern die Baierbrunner, die dort, im Landschaftsschutzgebiet, Grund besitzen, seit jeher darauf, dass ihr Besitz Bauland wird. Gespräche mit ihnen im Vorfeld, das hatte auch Ott angedeutet, hatten sich als schwierig erwiesen. Weil manche Eigentümer Vorstellungen von Bauvorhaben hier im grünen Bereich der Gemeinde hätten, die eher unangemessen seien.

Mit diesem Ergebnis nicht gerechnet

Man merkte Bürgermeister Ott nach der Abstimmung an, dass er mit dem Ergebnis nicht gerechnet hatte. Mehrfach hatte er dem Gremium erklärt, dass er vom Anwalt erst am 5. Dezember eine Empfehlung fürs weitere Vorgehen bekommen hatte. „Ich räume immer gern Fehler ein“, meinte er, „aber hier konnte ich nicht anders“.