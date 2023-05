Initiative „Perspektive Baierbrunn“ übergibt 590 Unterschriften für ein Bürgerbegehren

Von: Andrea Kästle

„Wir wollen mit der Gemeinde konstruktiv zusammenarbeiten und eine Konfrontation auf jeden Fall vermeiden“: Auf dem Foto ist ein Teil der Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“ letzte Woche zu sehen. Jetzt haben die Beteiligten die nötigen Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung der Hangkante überreicht. Rechts hinten Jan Biener, der das Ganze angestoßen hat. © Andrea Kästle

Ein Bürgerentscheid soll verhindern, dass die Hangkante gegenüber der Schule in Baierbrunn preisgegeben wird. Genug Unterschriften sind beisammen.

Baierbrunn – In Baierbrunn finden in diesem Herbst vielleicht nicht nur die Landtagswahlen statt. Kann sein, dass die Bürger links der Isar auch darüber abstimmen, ob die drei Privatleute, die gegenüber der Schule Grundstücke an der Hangkante zur Isar haben, dort bauen dürfen sollen oder nicht. Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung zwischen den Jahren beschlossen, für das hochsensible Areal einen Bebauungsplan aufzustellen.

Unterschriftenübergabe

Am gestrigen Freitag nun übergaben vier Mitglieder der Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“ 590 Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Es soll über einen Bürgerentscheid verhindern, dass dieser schöne Flecken der Gemeinde, gelegen im Landschaftsschutzgebiet, preisgegeben wird.

Wie viele Tiere und Pflanzen hier leben, wie sehr die Natur diesen Puffer zwischen Isar und Bebauung braucht – das hatte schon im Januar der Bund Naturschutz bei einer Veranstaltung dargelegt. 80 Leute waren damals gekommen, wenige Wochen nach dem Beschluss, den auch Teile der Grünen mitgetragen haben. Unter ihnen Jan Biener, ein Bürger, der angekündigt hatte, einen Verein gründen zu wollen. Er hatte auch schon damit begonnen, eine Webseite zum Thema aufzusetzen. Um Gegner der Bebauung, zu vernetzen. Aus seinem Umfeld ist die Bürgerinitiative hervorgegangen.

Ein Viertel der Bürger unterstützen das Begehren

Bei einem Treffen drei Tage vor der Unterschriften-Übergabe meinten die Beteiligten, sie hätten die Baierbrunner schnell für ihre Sache gewinnen können. Info-Stände seien nicht nötig gewesen. In nicht mal einem Monat habe man die Unterschriften beieinander gehabt, letztlich unterstützen ein Viertel der Bürger das Begehren. „Das nötige Quorum von zehn Prozent der Wahlberechtigten ist klar übertroffen worden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und: „Das ist ein klares Stimmungsbild für Landschaftsschutz und Erhalt des Ortsbilds, sowie gegen Flächenversiegelung am beliebten Spazierweg der Gemeinde.“

Für kommende Generationen Areal erhalten

„Sind Sie dafür, das Verfahren zur Aufstellung des im Landschaftsschutzgebiet vorgesehenen Bebauungsplans Nr. 59/22 ,Östlich der Hermann-Roth-Straße, Schulwiese’ einzustellen?“ heißt die Frage, die im Herbst gestellt werden soll. Bei ihrer Zusammenkunft erläuterten die Initiatoren noch einmal, was sie auch in ihrer Begründung formuliert haben: dass eben das „hochsensible Areal … als Naherholungsgebiet“ auch für die kommenden Generationen erhalten werden soll. Und dass die Belange der Natur und die der Kinder nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften; als Begründung für den Gemeinderatsbeschluss hieß es ja immer, dass, wenn man nicht die Hangkante opfere, auch die Schulwiese nicht zu bekommen sei. Auf dieser stehen jetzt die Container der Mittagsbetreuung.

Verkaufen geht auch ohne Baurecht auf weiteren Grund

Jedoch: Es könne doch, meint die Bürgerinitiative, genauso sein, dass der Eigentümer diese Fläche der Gemeinde auch so verkauft – ohne im Gegenzug Baurecht auf einem weiteren Grund zu bekommen, der ihm weiter südlich gehört. Und: Die Gemeinde besitzt nördlich der Turnhalle schon eine Fläche. Auch auf der könnten die Buben und Mädchen sich austoben. „In die Schule gehen sie vier Jahre, sie leben dann 80 weitere Jahre in der Gemeinde“, meinte an dem Abend Moritz Klinkisch, Mitinitiator des Begehrens. Beate Burkhart vom Bund Naturschutz ergänzte: „Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich an der Stelle in der Gemeinde vorbeigehe. Der Blick über die Wiesen ist Wahnsinn.“ Einen Monat hat die Verwaltung nun Zeit, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu prüfen.