Klettergarten behördlich gesperrt: „An diesem Felsen hat niemand etwas zu suchen“

Teilen

Gesperrter Klettergarten in Buchenhain. © Kaller, Sebastian

Der Baierbrunner Klettergarten ist jetzt behördlich gesperrt. Immer wieder waren trotz Gefahr in Verzug Erholungssuchende hineinspaziert.

Baierbrunn – Nach einem Felssturz Ende Mai hat das Ordnungsamt der Gemeinde Baierbrunn ein Betretungsverbot für den „Klettergarten“ erlassen – eine bekannte Ausflugsziel in Buchenhain. Bei einem Anhörungstermin mit den Grundstückseigentümern und Behörden, war deutlich geworden, dass nach dem Abgang des Felsens eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen im unmittelbaren Umgriff des Felsens besteht. Für den Bereich galt bereits seit längerem ein Betretungsverbot, das vom Isartalverein als Eigentümer des Grundstücks aufgestellt worden war. Nachdem die Gemeinde sofort nach dem Felsabgang das Gebiet zusätzlich absperrte, musste sie leider feststellen, dass die Absperrung wiederholt umgangen oder sogar entfernt wurde.

Bußgeld bis zu 1000 Euro bei Verstößen

Damit blieb als wirksame Maßnahme leider nur ein behördliches Betretungsverbot für den Bereich, der in einer Allgemeinverfügung genauer beschrieben wird und vor Ort durch Hinweise ausgeschildert ist. Experten gehen davon aus, dass aktuell eine akute Gefahr besteht, die sich bei Frost noch verstärken wird. Das Verbot gilt ab sofort bis auf Widerruf. Verstöße können mit Bußgeld bis zu 1000 Euro verfolgt werden.

Geologisches Gutachten

Die Gemeinde will jetzt in Absprache mit den Grundstückseigentümern ein geologisches Gutachten in Auftrag geben, um die Gefährdung besser einschätzen zu können. Danach wird entschieden, wie weiter verfahren wird. Geschäftsleiter Matteo Rudolph sagt: „Wir mussten leider wiederholt feststellen, dass die seit Jahren bestehenden Betretungsverbote nicht eingehalten werden. Nach dem jüngsten massiven Felssturz ist das Risiko, dass das noch mal passiert, laut Experten sehr groß. Wir sind als Sicherheitsbehörde dazu verpflichtet, entsprechend einzugreifen und deutlich auf die Gefahr hinzuweisen.“

Schritt war unumgänglich

Baierbrunns Bürgermeister Patrick Ott sagt: „Ich bedauere, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir jedoch keine andere Möglichkeit als mit einem Verbot vor der Gefahr zu warnen. Dies gilt besonders, weil nicht nur erfahrene Sportler den Klettergarten aufsuchen, sondern auch Familien mit Kindern. Ich hoffe, dass wir bald ein Gutachten haben, dass es uns ermöglicht, das Sperrgebiet zu verkleinern. Bis dahin hat aber niemand etwas am Felsen zu suchen.“ mm