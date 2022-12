„Kommunalpolitisches Gedächtnis“ - Rudi Zins aus Baierbrunn im Alter von 95 Jahren gestorben

Von: Andrea Kästle

Rudi Zins konzentrierte sich auf das Wesentliche. © ak

Er habe es verstanden, „auf das Wesentliche konzentriert zum Ergebnis zu kommen“. Der Lehrer und langjährige Gemeinderat Rudi Zins aus Baierbrunn ist jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben.

Baierbrunn - Er war, das sagen alle, „immer bei der Sache, nie oberflächlich“. Mit ihm zu diskutieren, sei eine Freude gewesen. Jetzt ist Rudi Zins, Lehrer und langjähriger Gemeinderat, gestorben. Er wurde 95 Jahre alt. Zins ist in Baierbrunn geboren, 1927. Als junger Lehrer kam er ein wenig herum, er war Referendar in Wolfratshausen und Gelting, auch in Icking, Dorfen und Schäftlarn. Und in Baierbrunn. Er machte schnell Karriere in seinem Job, ab 1974 war er Leiter des Realschul-Zweiges an der Gesamtschule in Geretsried. „Wenn es um das Thema Schule ging, haben wir ihm immer geglaubt“, sagt SPD-Altbürgermeisterin Christine Kammermeier, die seit zweieinhalb Jahren wieder im Gremium sitzt und Zins als Kommunalpolitiker erlebt hat. Wolfgang Jirschik, ebenfalls ehemaliger Rathauschef der Gemeinde und Gemeinderat, außerdem wie Zins bei der ÜWG, weiß: „Er handelte im Beruf stets nach dem Grundsatz: ,Erst fördern, dann fordern‘.“

Endlose Diskussionen mochte er nicht

Zins war verheiratet, mit seiner Frau Gerda, die auch Lehrerin war. Sie bekamen zwei Kinder. Kammermeier wie Jirschik sagen, es sei deshalb mit ihm so angenehm im Gemeinderat gewesen, weil er es verstanden habe, „auf das Wesentliche konzentriert zum Ergebnis zu kommen“. Nicht nur in der Zeit, in der er selbst dann auch mal Rathaus-Vize war, habe er „endlose Diskussionen“ zu unterbinden gewusst, indem er einfach feststellte: „Jetzt reicht’s.“ Kammermeier: „Einen Geschäftsordnungsantrag, um Debatten zu beenden, haben wir nie gebraucht.“

Gründungsmitglied der ÜWG

Zins war 1966 in den Gemeinderat gewählt worden, 1972 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der ÜWG. 36 Jahre gestaltete er das Geschehen vor der Haustür auf diese Weise mit. Er kam immer bestens vorbereitet in die Sitzungen und „war sehr gerecht“. Nie ging es ihm um persönliche Vorteile, er wollte, dass sich die kleine Gemeinde mäßig, aber regelmäßig, nur nicht übermäßig entwickelte. Von einem Bauboom, wie ihn Taufkirchen vorantrieb, wollte auch er nichts wissen. Trotzdem war er natürlich für den Schmutzwasserkanal, den die Kommune brauchte, um überhaupt ein wenig wachsen zu können.

Auch Schulbücher geschrieben

1990 ging der große schlanke Mann, der er war, in den Ruhestand. Er hatte, weiß Kammermeier, auch Schulbücher geschrieben.

Dann? Blieb er weiterhin in der Dorfgemeinschaft präsent. Besuchte gern den Stammtisch, den ein paar Baierbrunner im Waldgasthof in Buchenhain unterhielten. Da saß er dann kerzengerade, immer korrekt im Anzug gekleidet. Er war gesellig, man konnte mit ihm feiern. „Er war“, das sagen alle, die ihn kannten, „ein richtiger Freund“. Der übrigens ein super Gedächtnis hatte und „bis ins hohe Alter zur Entwicklung Baierbrunns jedes Detail wusste und es in einem Gesamtkontext wiedergeben konnte.“ Rudi Zins, sagt Wolfgang Jirschik, „war das kommunalpolitische Gedächtnis von Baierbrunn“.