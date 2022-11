Wo ist das Auto? Demenzkranke Frau fährt durch Gartenzaun

Symbolbild Daniel Karmann/dpa © Daniel Karmann

Eine demenzkranke Frau hat in Baierbrunn einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Baierbrunn - Wie die Polizei berichtet, meldete sich ihr Ehemann aus München am Dienstag um 13.30 Uhr bei der Polizei. Der 69-Jährige war von einem Arzttermin zurückgekehrt und konnte seine ebenfalls 69 Jahre alte Frau zuhause nicht antreffen. Als er gleichzeitig bemerkte, dass sein schwarzer Pkw-Peugeot nicht am gewohnten Abstellplatz stand und auch der Autoschlüssel, den er vorsorglich versteckt hatte, fehlte, jagte ihm das einen gehörigen Schrecken ein.

Ehemann ortet seine Frau

Weil seine Frau schon früher einmal vermisst war, konnte er ihren Standort über eine App auf seinem Smartphone ausfindig machen. Dabei musste er erkennen, dass sie im südöstlichen Landkreis München mit dem Auto unterwegs war.

Gartenzaun und Garagentor durchbrochen

Laut Polizei meldete sich kurz darauf ein Zeuge aus Baierbrunn. Im Forstenrieder Weg war die 69-Jährige mit dem Peugeot in eine Einfahrt eingebogen, hatte einen hölzernen Gartenzaun durchbrochen und war durch ein hölzernes Garagentor gefahren. Erst an der betonierten Rückwand der Garage endete die unkontrollierte Fahrt, berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls war ein Teil des Garagentors auf das Nachbargrundstück geflogen und beschädigte dort ein Holzfenster.

Fahrerin blieb unverletzt, Sachschaden von 20 000 Euro

Auch einige Maschinen, die in der Garage abgestellt waren, wurden beschädigt. Der Rettungsdienst brachte die 69-Jährige in eine Klinik, wo die Ärzte feststellten, dass sie unverletzt geblieben war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5000 Euro. Der demolierte Peugeot musste mit einem Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro abgeschleppt werden. mm