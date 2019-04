Attacke in der S-Bahn: 18-Jähriger hilft

Ein 36-jähriger Pakistaner hat am Samstag in der S-Bahn bei Baldham eine Garchingerin und ihren Hund attackiert. Er würgte auch den 18-jährigen Münchner, der der Frau zur Hilfe eilte.

Baldham/ Garching – Gegen 16.40 Uhr hatte der 18-Jährige am Samstag auf der Fahrt in der S6 stadteinwärts beobachtet, wie aggressiv der Pakistaner auf den Hund der 46-jährigen Garchingerin eintrat. Dann ging er unvermittelt mit einer Bierflasche auch auf die Frau los und schlug ihr gegen den Nacken, wie die Polizei berichtet. Der 18-Jährige griff couragiert ein, woraufhin der Angreifer ihn so sehr würgte, dass später noch deutliche Würgemale am Hals zu sehen waren. Weitere Reisende mischten sich ein und brachten den Angreifer am S-Bahnhalt in Baldham auf den Bahnsteig. Dort nahm die Polizei den 36-jährigen Asylbewerber aus dem Landkreis Freising fest. Der zeigte sich weiterhin aggressiv, er beleidigte und bedrohte die Beamten auf dem Weg zur Dienststelle.

Unterdessen klagte die 46-jährige Garchingerin über Kopfschmerzen und Schwindel, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige verzichtete auf eigenen Wunsch auf eine medizinische Behandlung.

Ermittlungen ergaben, dass der Pakistaner im Isar-Amper-Klinikum in Haar in psychiatrischer Behandlung war und dort am Morgen die Klinik auf eigenen Wunsch, gegen den Rat der Ärzte, verlassen hatte, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. mm