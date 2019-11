Tropics holen auf die Schnelle zwei Neue

Die Basketballer des TSV Oberhaching haben sich verstärkt - zwei Neuzugänge sollen schon im Zweitliga-Heimspiel gegen Frankfurt auflaufen.

Oberhaching–Eine klare Reaktion auf die jüngste, vor allem verletzungsbedingte Niederlagen-Serie des TSV Oberhaching in der 2. Basketball Bundesliga ProB war abzusehen – und der aktuelle Tabellenvorletzte (1:5 Siege) hat reagiert. Rechtzeitig vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (19 Uhr, Grundschule Deisenhofen) gegen die Fraport Skyliners Juniors haben die Verantwortlichen vor dem Hintergrund personeller Engpässe nachgelegt. Zwei neue Akteure werden schon gegen die Hessen im Team erwartet, ein dritter Neuzugang ist nach Aussage von Tropics-Trainer Mario Matic während der kommenden Wochen möglich.

Dagegen hat sich bei Forward Torsten Walter die Erst-Diagnose vom Achillessehnenriss aus dem Ulm-Spiel der Vorwoche (69:81) bestätigt. Wie Abwehrspezialist Chris Hustert wird Walter den Rest der Saison fehlen.

„Wir konnten kurzfristig zwei Neuzugänge aus dem Hut zaubern, die bereits gegen Frankfurt auflaufen sollen“, so Matic. „Unseren Stammkräften wichtige Minuten geben“ sollen sowohl der 32-jährige Innenspieler Sebastian Rauch als auch der 23-jährige Brite Justin Hedley. Rauch ist aufgrund des weiter andauernden Fehlens von Miljan Grujic als wichtiger Center-Backup des zuletzt ebenfalls angeschlagenen Moritz Wohlers eingeplant.

Der durchsetzungsstarke 1,99-Meter-Mann Sebastian Rauch trainiert schon seit Beginn der Saison als Gast bei den Gelbhemden und soll künftig Kapitän Wohlers mehr Ruhepausen verschaffen. „Mit seiner Robustheit und seiner kämpferischen Einstellung soll er auch in der Defense Akzente setzen“, lautet der Arbeitsauftrag Matics an den Neuen. Umfangreiche Erfahrungen mit vielen Spielen in der ProB für Gotha, Magdeburg, Würzburg und den FC Bayern II kann Rauch dafür in die Wagschale werfen.

Vor allem die zuletzt zu kurze Guard-Rotation im dezimierten Kyberg-Kader soll der 1,91 Meter große Aufbaulenker Justin Hedley verstärken und den ebenfalls weiter angeschlagenen John Boyer im Spielaufbau entlasten. Hedley wechselt von Liga-Konkurrent Hanau zurück in heimische Gefilde. Der in München geborene Modellathlet hatte zuvor in der Regionalliga beim MTSV Schwabing mit im Schnitt 13 Punkten, fünf Rebounds und drei Assists pro Partie starke Akzente gesetzt, bei ProB-Mitfavorit Hanau aber zu wenig Spielzeit erhalten.

Munich Cheer Allstars stimmen das Publikum ein

„Mit diesen beiden Jungs wollen wir endlich unsere Durststrecke beenden und gegen Frankfurt den zweiten Sieg der Saison einfahren“, sagt Matic. Leicht wird dieses Unterfangen nicht. Mit nur gut 20 Lenzen im Schnitt verfügt das Talente-Backup-Team des BBL-Ligisten Frankfurt zwar über einen der jüngsten Zuschnitte der Liga. Doch im Team der Hessen tummeln sich hoch veranlagte Spieler um den einzigen Mittdreißiger und Center Jan Tobias-. Vor allem der erst 18-jährige Shooting- und Combo-Guard Bruno Vrcic sticht ins Auge. Über 20 Punkte und fast vier Assists pro Partie überzeugen. Ebenso wie US-Boy Nigel Pruitt. Bei 14 Punkten im Schnitt ist der Youngster mit 44 Prozent Wurfquote besonders jenseits der Dreierlinie „verhaltensauffällig“. Mit 3:3 Siegen steht Frankfurt auch nach einer 64:84-Pleite gegen Elchingen in der Vorwoche derzeit im Tabellenmittelfeld und hat zwei seiner drei Auswärtspartien gewonnen.

Schwungvolle Verstärkung erhalten die Tropics indes auch in den Pausen. Die Munich Cheer Allstars werden erstmals in Deisenhofen für Spektakel sorgen. Damit der Funke auch in der Pause auf die Fans überspringt und die Punkte mal wieder in Oberhaching bleiben.

