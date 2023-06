Nach Tötungsdrama in Sauerlach: Polizei führt großangelegte Anwohnerbefragung durch

Von: Volker Camehn

Die Polizei während der Anwohnerbefragung in Sauerlach. © Volker Camehn

Der Tod einer 19-Jährigen in Sauerlach nahe München hielt die Region in Atem. Nun führte die Polizei eine Anwohnerbefragung durch, um weitere Erkenntnisse zu erlangen.

Sauerlach - Großeinsatz der Polizei in Sauerlach: Am Samstagnachmittag führte die Münchner Polizei ein groß angelegte Anwohnerbefragung durch. Hintergrund war das tödliche Drama, welches sich am 27. Mai zugetragen hatte: Eine 19 Jahre alte Frau aus Erding war von ihrem 22-jährigen Freund mit einem Taschenmesser erstochen worden, auf einem Feldweg am östlichen Ortsrand der Gemeinde. Laut Polizei wurde sie mit einem Taschenmesser, das eine acht Zentimeter lange Klinge hatte, erstochen. Todesursache waren Stiche und Schnittwunden im Oberkörper. Der Täter hatte anschließend versucht sich das Leben zu nehmen, er erlag seinen Verletzungen noch am selben Abend in einem Münchner Krankenhaus.

Nach Tötungsdrama in Sauerlach: Polizei führt großangelegte Anwohnerbefragung durch

Laut Polizeiangaben war die Frau auf Besuch bei Verwandten in Sauerlach gewesen. Vor allem im Wohngebiet unweit des Tatortes, im Kornblumen- und Reißerweg, waren heute gut 30 Beamte im Einsatz. Sie gingen von Haustür zu Haustür und befragten zahlreiche Passanten. Befragungen fanden zudem auf dem Sauerlacher Bahnhofsplatz statt: Denn bislang unbestätigten Gerüchten zufolge soll das Paar zuvor vor einer Sauerlacher Gaststätte, direkt am Bahnhof, aufgefallen sein, weil es sich lautstark gestritten hätte. „Diesen Gerüchten müssen wir nachgehen“, erklärte Polizeisprecherin Saskia Friedl.

Sauerlach: Nach Tod an 19-Jähriger - Polizei will Hintergründe und Tatmotiv besser verstehen

Man wolle die Hintergründe und das Tatmotiv besser verstehen, heißt es denn auch seitens der Münchner Polizei. Die Bürgerbefragungen seien kein ungewöhnlicher Vorgang, sagt Friedl, „solche Anwohnerbefragungen sind durchaus üblich.“ Dass noch eine weitere Person in die Tötung der jungen Frau verwickelt sein könnte, dafür gäbe es allerdings keine Anhaltspunkte, betont Friedl auf Nachfrage. Vielmehr sei es so: Viele Zeugen messen ihren Beobachtungen erfahrungsgemäß erstmal keineBedeutungen ein oder sie hätten Angst falsche Angaben zu machen. „Wenn man sie dann nochmal fragt, erinnern sie sich doch noch und können nützliche Informationen liefern“, so Saskia Friedl.

Geleitet wurde die Anwohnerbefragung, die den ganzen Nachmittag andauerte, von zwei Ermittlerinnen des Münchner Kommissariats 11, zuständig für Tötungsdelikte. Die so gesammelten Antworten werden unverzüglich ausgewertet, erste Ergebnisse sollen bereits morgen vorliegen.