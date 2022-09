Berufseinstiegsbegleitung gestoppt: Landkreis springt ein

Von: Charlotte Borst

Hilfe beim Berufseinstieg: Der Freistaat hatte das professionelle Förderprogramm zunächst gestoppt.

Der Freistaat lässt Fachkräfte ein halbes Jahr hängen, nun sichert Landrat Göbel die Finanzierung zu.

Landkreis – Jetzt muss der Landkreis also doch die Berufseinstiegsbegleitung zwischenzeitlich finanzieren. Der Freistaat hatte das professionelle Förderprogramm für Jugendliche auf dem Weg von der Schule in den Beruf im April erst gestoppt und dann – nach Protest von Eltern und Oppositionspolitikern – doch gerettet. Aber nicht nahtlos. An den Mittelschulen und Förderzentren herrscht Aufregung und Unsicherheit. Denn die Staatsregierung finanziert das Programm erst ab März 2023 weiter.

„Wir können froh sein, dass wir die Fachkräfte noch haben“

Damit ist jetzt eingetreten, wovor die Kreisräte im Juli unisono gewarnt haben: Ab September entsteht eine Finanzierungslücke. „Das sinnvolle Programm wird ein halbes Jahr ausgesetzt. Das ist ein Problem, weil die Fachkräfte an den Schulen dann von ihren Trägern an anderer Stelle eingesetzt werden oder sich andere Arbeitgeber suchen“, sprach Markus Büchler, der Landtagsabgeordnete und Kreisrat von den Grünen, das Problem gestern am Ende der Kreisausschusssitzung an: „Wir können froh sein, dass wir die Fachkräfte noch haben.“

Der Kreistag hat vorgesorgt

Der Kreistag hat vorgesorgt und im Juli beschlossen, im Notfall einzuspringen und die Finanzierungslücke zu schließen. Ein vorbereitetes Konzept liegt in der Schublade. Daher sicherte Landrat Christoph Göbel (CSU) sofort Hilfe zu: „Wir haben es auf dem Schirm und werden eine Lösung finden.“ Er werde für die Kreistagssitzung nächste Woche einen Dringlichkeitsantrag vorbereiten. 90 Schüler werden aktuell im Landkreis auf dem Weg in die Ausbildung unterstützt. Der Landkreis will die Kosten für 90 Plätze tragen und eine 50-prozentige Mitfinanzierung bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen.