Bitteres Pokal-Aus für TSV-Volleyballer

Von: Umberto Savignano

Fairer Verlierer nach dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Schwaig: Haching-Trainer Bogdan Tanase. © Robert Brouczek

Pokal-Aus für den TSV Haching München: Der Volleyball-Bundesligist scheitert im Achtelfinale 1:3 beim Zweitligisten SV Schwaig.

Unterhaching – Bittere Enttäuschung für den TSV Haching München: Nach fünf Punktspiel-Niederlagen wollte der Volleyball-Bundesligist im Pokal-Achtelfinale endlich Selbstvertrauen tanken, doch mit der 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 27:29)-Niederlage beim Zweitligisten SV Schwaig trat genau das Gegenteil ein. Hängende Köpfe und leere Blicke signalisierten, wie weh diese Pleite tat.

Dagegen strahlte Max Bibrack, MVP des Siegers, und neben Moritz Gärtner und Christian Strarosczik einer von drei Ex-Hachingern bei Schwaig, übers ganze Gesicht: „Wir waren so im Flow, auch durch das Publikum, das uns immer gepusht hat, sodass wir den Kopf immer wieder hochgenommen haben. Das hat Haching auch zu denken gegeben.“

Dabei lief es für den TSV im Eröffnungsdurchgang nach Plan. Jere Heiskanen nutzte den ersten Satzball per Ass zum 25:21. Bibrack räumte einen Klassenunterschied zu diesem Zeitpunkt ein: „Haching hat gut gespielt. Auf diesem Niveau stößt man erst mal auf eine Wand. Man muss viel genauer spielen.“

Danach bot sich allerdings nahezu das umgekehrte Bild. Schwaig gleitete, lautstark angetrieben vom Gros der 635 Zuschauer, in den von Bibrack beschworenen Flow, führte 20:17. Haching bäumte sich aber auf: Schöne Angriffe von Sebastian Rösler, Heiskanen und Juro Petrusic waren die Basis für das zwischenzeitliche 22:22. Am Ende brachte der erste Satzball dem Außenseiter auf etwas glückliche Weise das 25:23: Der Ball wurde von beiden Seiten gleichzeitig geblockt und fiel über den Umweg der Netzkante ins Spielfeld der Hachinger.

Satzausgleich also, und damit mehr Spannung, als den Hachingern lieb sein konnte. Nun entschied sich Trainer Bogdan Tanase, seinen Routinier ins Spiel zu bringen: Philipp Schumann, 29, ersetzte den zehn Jahre jüngeren Petrusic auf der Diagonalposition. Eng blieb es zunächst trotzdem, und als es dann doch eindeutig wurde, konnte es dem TSV auch nicht recht sein: Denn Schwaig setzte sich von 12:12 auf 16:12 ab und nutzte wenig später den dritten Satzball zum 25:20.

Auch im vierten Satz spielten Bibrack und Co. teilweise wie im Rausch, zogen von 6:6 auf 13:8 davon und schienen gegen die verkrampft wirkenden Hachinger geradezu locker auf die Sensation zuzumarschieren. Doch ab dem 21:17 für Schwaig wurde es noch einmal spannend. Die Gäste glichen dank Schumanns starker Aufschläge zum 21:21 aus, stemmten sich gegen die Niederlage, wehrten vier Matchbälle ab, konnten aber einfach nicht in Führung gehen. Schließlich nutzte Schwaigs Kapitän Florian Tafelmayer die fünfte Chance für sein Team und schmetterte den Ball nach 113 Minuten zum 29:27 ins Feld.

Tanase zeigte sich bei allem Frust als fairer Verlierer: „Gratulation an Schwaig. Es war sehr gute Stimmung in der Halle“, sagte der TSV-Coach, der sich mit Einzelkritik zurückhielt: „Ich werde nichts Schlechtes über meine Spieler sagen.“ An der Einstellung hatte der 41-Jährige jedenfalls nichts auszusetzen: „Ich bin hundertprozentig sicher, dass jeder meiner Spieler, auch jeder Mann aus dem Staff heute gewinnen wollte. Aber in vielen Momenten haben kleine Fehler den Unterschied gemacht.“

TSV Haching München: Heiskanen, Gumenjuk, Petrusic, Zeller, Rösler, Mikuláss Koch, Chefai (L); Gehringer, Paduretu, Schumann, Rupprecht