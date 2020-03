Brand beim Baierbrunner Wort & Bild Verlag

Großeinsatz beim Wort & Bild Verlag in Baierbrunn - eine Dämmung am Dach hatte sich entzündet.

Gut 60 Einsatzkräfte eilten am Montag gegen 14.30 Uhr zu dem Gebäude, auf dessen Dach sich die Dämmung am Kamin entzündet hatte. Ursache waren heiße Abgase eines bereits seit längerem laufenden Notstromaggregats, teilte die Feuerwehreinsatzzentrale mit. Am späten Nachmittag war der Brand unter Kontrolle. Da das Dach des Verlags abgedeckt werden musste, „kommt ein Notdach zum Einsatz“, teilte die Feuerwehreinsatzzentrale weiter mit. Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Baierbrunn, Ebenhausen, Hohenschäftlarn und Pullach sowie die Kreisbrandinspektion, die Polizei und ein Rettungswagen.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, sagte eine Sprecherin des Wort & Bild Verlags. Zum Glück sei niemandem etwas passiert. „Das Haus wurde evakuiert.“ Da sich wegen der Corona-Krise die meisten Mitarbeiter im Homeoffice befänden, seien nur wenige Menschen im Gebäude gewesen. Der Verlag dankt den Einsatzkräften, betont die Sprecherin:„Die Feuerwehr hat einen super Job gemacht.“