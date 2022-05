Auf Heimreise aus dem Urlaub: Familienvater fällt in Sekundenschlaf - und prallt ungebremst in Milchlaster

Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntag auf der A8 bei Hofolding gekommen. Die Polizei hat Anzeige gegen einen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung gestellt. © Friso Gentsch

Vor Übermüdung sind einem Autofahrer auf der A8 nur kurz die Augen zugefallen. Mit fatalen Folgen: Er krachte ungebremst in das Heck eines Milchlasters.

Brunnthal - Der Unfall passierte am Sonntagmorgen, 8. Mai, gegen 8.20 Uhr in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Hofoldinger Forst, berichtet die Autobahnpolizei. Der 57-jährige Autofahrer aus Baden-Württemberg war mit seiner Familie auf der Heimreise aus dem Urlaub. Er gab laut Pressebericht an, dass er schon die ganze Nacht gefahren sei, und dass ihm dann wohl kurz die Augen zugefallen sind, sodass er den vor ihm fahrenden Milchlaster schlichtweg übersehen hat. Der 53-jährige Kraftfahrer aus dem Oberallgäu spürte nur plötzlich einen Schlag, als der Opel nahezu ungebremst hinten auffuhr.

Unfall auf A8: Autofahrer überkommt Sekundenschlaf - Unterfahrschutz verhindert Schlimmeres

Dem Zufall ist es geschuldet, dass nur die 51-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz leicht verletzt wurde. Sie erlitt eine kleine Platzwunde an der Lippe. Alle anderen Mitfahrer, sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Am Opel entstand durch die Wucht des Aufpralls wirtschaftlicher Totalschaden. Beim Milchlaster hat der Unterfahrschutz laut Polizei ganze Arbeit geleistet, sodass nur dieser beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Unfall nach Sekundenschlaf auf der A8: Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Hofolding mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten. Zu größeren Behinderungen des Verkehrs kam es während der Unfallaufnahme nicht.

