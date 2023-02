Polizei zieht völlig überladenen Transporter aus dem Verkehr

Ein offensichtlich völlig überladener Kleintransporter war in der Nacht auf Mittwoch auf der A8 unterwegs. Bei Brunnthal fiel das einem Autofahrer auf, der rief die Polizei.

Brunnthal - Am Mittwoch um 01.15 Uhr rief ein aufmerksamer Autofahrer bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim an und meldete einen polnischen Kleintransporter, der ihm auf der A8 bei Brunnthal aufgefallen war. Der Transporter, unterwegs in Fahrtrichtung Salzburg, war augenscheinlich deutlich überladen.

Kontrolle im Gewerbegebiet Holzkirchen

Eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen konnte kurze Zeit später den Kleintransporter im Gewerbegebiet in Holzkirchen einer Kontrolle unterziehen. Gewissheit sollte die Fahrzeugwaage bei der Dienststelle in Föching bringen.

Transporter bringt 5,3 statt der erlaubten 3,5 Tonnen auf die Waage

Der polnische Kleintransporter brachte stolze 5,3 Tonnen auf die Waage. Erlaubt wären für diese Fahrzeugklasse 3,5 Tonnen gewesen. Dies bedeutete für den 46-jährigen Fahrer, dass die Weiterfahrt definitiv ausgeschlossen war. Er musste organisieren, dass die 1,8 Tonnen Überladung anderweitig zum Abladeort gelangen. Außerdem musste er ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich bezahlen.