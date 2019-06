Schwerer Verkehrsunfall mit Sattelzug bei Hofolding - Verkehr wird an Unfallstelle vorbeigeleitet

Die A 8 musste bei Hofolding nach einem Unfall gesperrt werden. Es kam zu einem großen Stau. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.

Update 17 Uhr: Das THW München Land hat laut Polizei mit der Löschung der Ladung begonnen. Diese besteht aus Metallkisten mit einem Gesamtleergewicht von circa sechs Tonnen. Anschließend wird mit der Bergung des Sattelzugs begonnen. Der Verkehr wird dreispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wie lange die Bergung dauert, ist noch unklar. Das Wasserwirtschaftsamt München wurde informiert und ist vor Ort, da an der Unfallstelle Betriebsstoffe in den Boden gesickert sind. An dem Unfall war auch ein Fiat Ducato involviert. DIeser wurde von dem Sattelzug touchiert. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt.

Update 15 Uhr: Mittlerweile ist der Hubschrauber mit dem verletzten Lkw-Fahrer in ein Münchner Krankenhaus geflogen worden. Laut Polizei handelt es sich nicht um schwerere Verletzungen. Die Vollsperre wurde aufgehoben, der linke und mittlere Fahrstreifen sind freigegeben. Der Rückstau reicht aktuell bis zum Autobahnkreuz München Süd, rund vier Kilometer. Zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden. Der Abschleppdienst ist aktuell vor Ort und wird für das Herausziehen des Lkw noch ein paar Stunden benötigen, die Feuerwehr bindet ausgelaufenes Öl und übernimmt die Absperrung.

Erstmeldung 14.00 Uhr: Brunnthal - Auf der Autobahn 8 kam es heute im Bereich der Anschlussstelle Hofoldinger Forst zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Salzburg. Gegen 13.25 Uhr kam ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Wald. Der Fahrer ist aktuell ansprechbar, aber noch eingeklemmt.

Rettungshubschrauber auf der A 8 bei Hofolding nach Unfall im Einsatz

Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte, unter anderem die Feuerwehr Taufkirchen, sind vor Ort. Die Autobahn musste wegen der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird die Polizei weiter berichten.

Erst Anfang der Woche kam es auf der A 8 zu einem schweren Unfall. Stundenlang steckten Autofahrer bei hochsommerlichen Temperaturen im Stau fest. Für dramatische Bilder sorgte auch der Unfall mit vier Sattelzügen auf der A 8.