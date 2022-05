Auf A8 Richtung München: Jeep fährt auf Sattelzug auf - Fahrer stirbt, langer Stau im Berufsverkehr

Von: Katharina Haase

Tödlicher Unfall am Parkplatz Brunnthal. Für einen Jeep-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. © Gaulke

Auf der Autobahn A8 in Richtung München ist es am Freitag bei Brunnthal zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Der Verkehr staut sich weit zurück.

Brunnthal - Am Freitag, 13. Mai 2022, ist es am frühen Morgen gegen 06:00 Uhr auf der Autobahn A8 Richtung München in der Einfahrt zum Parkplatz Brunnthal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines Jeeps mit Münchner Kennzeichen auf einen dort geparkten Sattelzug auf. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall auf A8 bei Brunnthal: Gutachter im Einsatz - langer Stau im Berufsverkehr

Aufgrund der Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme bleibt der rechte Fahrstreifen der A8 ab Parkplatz Brunnthal vorläufig gesperrt. Es kommt dadurch zu schweren Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Der Verkehr staut sich inzwischen knapp zehn Kilometer zurück. Im Laufe des Morgens könnte dies noch weiter anwchsen. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zur weiteren Abklärung der Unfallursache wurde jetzt noch ein Gutachter zur Unfallstelle berufen. Die Identität des tödlich verletzten Fahrers ist bislang ungeklärt. kah

Erst vor wenigen Tagen war es ebenfalls am frühen Morgen zu einem schweren Unfall auf der A8. Ein Tesla-Fahrer aus Holzkirchen hatte auf der A8 in Fahrtrichtung München die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Der Stau reichte zurück bis nach Weyarn.

